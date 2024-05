🎥 Prachtige beelden: Real Madrid neemt afscheid van een legende

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Toni Kroos speelde zaterdag zijn laatste wedstrijd in het Santiago Bernabeu. De Duitser werd geprezen als de legende die hij is.

Toni Kroos (34), die aan het einde van zijn contract bij Real Madrid zit, verraste iedereen toen hij aankondigde dat hij een punt achter zijn voetbalcarrière zou zetten. De Duitser speelde zaterdag zijn laatste wedstrijd in La Liga en stopt na het EK als voetballer.

Heel Santiago Bernabeu bracht hulde aan de middenvelder, die sinds zijn komst in 2014 een clublegende is geworden. Tien jaar later heeft Toni Kroos 464 wedstrijden gespeeld voor Real, 28 doelpunten gemaakt en 98 assists gegeven.

De emoties kwamen naar boven toen Kroos in de 87e minuut werd vervangen door Dani Ceballos. De Duitser was niet de enige in tranen, voor de gelegenheid droeg hij de aanvoerdersband.

Toni Kroos zal nog één laatste wedstrijd spelen met Real Madrid, en niet de minste: aanstaande zaterdag staat de voormalige middenvelder van Bayern München in de finale van de Champions League tegenover Borussia Dortmund.

Toni Kroos zou voor de zesde keer in zijn carrière de Champions League kunnen winnen, zijn 5e met Real Madrid. Het belooft een leuke partij te worden op Wembley.