Tedesco lijkt dan toch bizarre keuze te maken voor EK-selectie: "Dat kan bepaalde problemen met zich meebrengen"

Dinsdag maakt Domenico Tedesco zijn definitieve selectie voor het EK in Duitsland bekend. Het is wel nog niet zeker of hij de toegelaten 26 spelers zal meenemen. Technisch directeur van de KBVB, Frank Vercauteren, laat weten dat de kans groot is dat er slechts 23 meegaan.

En dat is toch wel opvallend, gezien dat er niet veel landen zullen zijn die hun selectie niet maximaal benutten. Waarom dan? “Omdat een kern van 26 spelers bepaalde problemen met zich kan meebrengen. Er mogen er maar elf starten, hé", zegt Vercauteren in HLN. "Als er dan nog eens vijftien op de bank zitten, dan heb je bijna meer werk met hen dan met diegenen die spelen. Kijk, wij willen kwaliteit in plaats van kwantiteit - waarmee ik niet wil zeggen dat die andere spelers niet goed genoeg zouden zijn." Tedesco en Vercauteren zitten op dezelfde lijn. "Waarom heeft Domenico van in het begin voor 23 spelers gekozen? Omdat hij alleen jongens wil die fit, betrokken en aanwezig zijn op training. En omdat je dan bij een elf tegen elf niet tegen twee veldspelers moet zeggen: ‘Zet jullie even aan de kant’." Er is wel een mogelijkheid dat er met een reservelijst gewerkt wordt. En drie jongens die dan kunnen opgeroepen worden als er blessures zijn. "Elke positie dubbel bezet, dat is voldoende om mee te werken. Máár... In de voorbereiding op een EK heb je soms jongens die geblesseerd zijn en pas speelklaar zullen zijn tegen de tweede of derde groepswedstrijd." "Wat doe je dan? Met slechts 17 op training staan? Dat is de vraag, gezien de situatie van Theate, Vertonghen en Tielemans. Maar dat betekent niet automatisch dat we ook met 26 naar Duitsland zullen gaan.”