Cercle Brugge-icoon wil nog wat kwijt over Club-fans: "Club-supporters horen dat niet graag..."

Cercle Brugge neemt het zondagavond op tegen Club Brugge tijdens de laatste wedstrijd van het jaar. Club kan bij een gelijkspel al kampioen spelen.

Club Brugge heeft zondag aan een punt genoeg om landskampioen te worden en weet dus wat het moet doen. Cercle Brugge aan de andere kant, strijdt nog mee voor de vierde plaats en zal alles op alles zetten om te winnen.

Cercle speelt een 'uitwedstrijd' in het Jan Breydelstadion. Het is al sinds 2010 geleden dat groen-zwart nog een uitwedstrijd van Club won in de competitie. Er wordt een serieuze heksenketel verwacht.

Ex-speler van Cercle, Frederik Boi, wou nog wat kwijt over de Club-fans. "Er zit 27.000 man. Club-supporters horen dat niet graag maar zolang het 0-0 staat, hoor je ze niet. Maar als ze zich achter Club zetten...", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"...wordt dat een heksenketel", vult Hannes Van der Bruggen hem aan. "De sfeer zal wel vijandig zijn. Het wordt een van de grootste matchen die ik ooit speelde. Voor de meeste van ons."

"Tijdens de opwarming al hoor je niet altijd de fraaiste dingen. Dat heb ik met KAA Gent genoeg meegemaakt. Zeg je die zaken in het dagelijkse leven, ze steken je binnen", besluit Van der Bruggen.