Philippe Coutinho kan opnieuw naar de Serie A

FC Barcelona moet dringend de loonkost naar beneden halen en is bereid om daarvoor één van hun goudhaantjes voor een prikje te laten gaan.

Volgens het Britse The Sun gaat FC Barcelona Coutinho verkopen aan het Italiaanse AC Milaan. Er wordt gewag gemaakt van een bod rond de 20 miljoen Euro. In de winter van 2018 betaalde FC Barcelone aan Liverpool nog 135 miljoen Euro om de Braziliaan over te nemen.

Zo kan hij terugkeren naar het land waar zijn Europees avontuur begon. Want Coutinho stond namelijk een aantal jaren onder contract bij stadsgenoot Inter.

De dribbelvaardige Braziliaan speelde tot op heden 90 wedstrijden voor Barcelona waarin hij 23 keer tot scoren kwam en 14 assist gaf. Momenteel is hij niet speelklaar omwille van een knieblessure.