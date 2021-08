Lukaku schrijft afscheidsbrief naar fans Inter: "Ik hoop dat jullie mijn beslissing begrijpen"

Romelu Lukaku heeft een afscheidsbrief geschreven voor de fans van Inter Milaan. Hij hoopt dat de fans begrip tonen voor zijn transfer naar Chelsea.

"Beste Inter fans, bedankt... Bedankt om van mij te houden. Bedankt om mij en mijn familie thuis te laten voelen in Milaan. Bedankt voor de onvoorwaardelijke steun en liefde op een dagelijkse basis. Bedankt om mij zelfs nog meer te motiveren na het eerste seizoen", schrijft Romelu Lukaku in zijn afscheidsbrief voor de supporters van Inter Milaan.

"Wanneer ik naar Inter kwam, volde ik meteen dat ik het goed zou doen voor deze club. De liefde en het onthaal dat ik kreeg op de Malpensa luchthaven was de start van een mooi verhaal. Ik maakte het mijn missie om jullie nooit teleur te stellen telkens ik het Inter shirt droeg. Ik gaf 100% op elke training en elke wedstrijd zodat ik jullie fier kon maken", gaat Big Rom verder.

Het is de kans van mijn leven voor mij en ik denk dat het op dit moment in mijn carrière een kans is waar ik altijd van heb gedroomd

"Ons eerste seizoen eindigde op de slechtste manier, maar jullie gaven mij de sterkte om door te gaan en dat deden we als een team. Dat is waarom we samen kampioen werden. Ik hoop dat jullie mijn beslissing om naar Chelsea te gaan begrijpen. Het is de kans van mijn leven voor mij en ik denk dat het op dit moment in mijn carrière een kans is waar ik altijd van heb gedroomd. Eén ding is zeker: ik blijf voor altijd een Interista omdat ik zonder jullie niet de speler of man zou zijn die ik vandaag de dag ben. Bedankt uit de grond van mijn hart", besloot Romelu Lukaku.