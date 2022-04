Cyriel Dessers moet met Feyenoord harde kern van Marseille niet vrezen in return halve finales Conference League

De volgende tegenstander van Feyenoord in de Conference League is Marseille. Cyriel Dessers zal de fanathieke aanhang van l'OM niet moeten vrezen in de terugmatch.

Het aandeel van Cyriel Dessers in de Europese campagne van Feyenoord is niet min. Kan hij met de Rotterdammers nog een keertje doorstoten, dan volgt zelfs een Europese finale. Eerst moet Feyenoord dan wel voorbij Olympique Marseille. Op donderdag 28 april is het Feyenoord - Marseille. Een week later, op 5 mei, staat de terugwedstrijd in Marseille op het programma. De Virage Nord, de tribune achter één van de doelen, moet dan wel leeg blijven. Dat heeft de UEFA beslist. Het is een staf voor Marseille voor de incidenten in de heenwedstrijd van de kwartfinales tegen PAOK Saloniki. In de Virage Nord nemen telkens de meest fanatieke supporters van Marseille plaats. Voor de wedstrijd tegen Feyenoord zal de capaciteit van het Stade Vélodrôme dus 13 000 plaatsen minder tellen.