"Het risico is veel te groot" - Verdediging Duivels krijgt goed nieuws, maar... Tedesco krijgt raad om het niet te doen

Zoals we deze voormiddag al schreven: Domenico Tedesco heeft nog vier fitte verdedigers. Veel keuze heeft hij daar dus niet. Maar Jan Vertonghen en Arthur Theate zijn ook bijna klaar. Fit genoeg voor maandag?

Vertonghen en Theate zijn al een paar dagen de trainingsintensiteit aan het opdrijven, maar hebben nog geen volledige groepstraining kunnen meedoen. Analist Philippe Albert vindt dan ook dat ze voor maandag niet in aanmerking mogen komen.

"Youri Tielemans en Aster Vranckx hebben de hele training meegedaan, wat positief is voor de eerste wedstrijd. Jan Vertonghen en Arthur Theate hebben hun training geïntensiveerd", zag Albert gisteren op training.

"Vooral fysiek, met veranderingen van richting, enzovoort. Ik heb niets bijzonders gezien wat hen betreft. Ze hebben zich volledig ingezet en zouden in principe vrijdag of zaterdag weer bij de groep moeten aansluiten", klinkt het bij de RTBF.

"Om ze maandag te laten starten, zou echter een groot risico zijn. Ze hebben nog niet volledig meegetraind met hun teamgenoten. Ze in een officiële en zeer belangrijke wedstrijd laten starten, die absoluut gewonnen moet worden in dit soort competities... Het zou me zeer verbazen als ze tegen Slowakije in de basis staan."

We gaan het dus maar houden op de voorgenoemde verdediging met Castagne, Faes, Debast en De Cuyper. Axel Witsel zou immers ook niet helemaal fit geraken.