Dit zijn de elf waarmee wij Oekraïne zouden aanpakken

De Rode Duivels spelen over twee dagen alweer. Deze keer is Oekraïne de tegenstander. Een heel andere stijl van spelen ten opzichte van de eerste twee matchen, maar wij ijveren ervoor dat Domenico Tedesco uitgaat van de eigen kracht.

Zou u iets wijzigen aan de opstelling van de Rode Duivels? Wij niet. Al moeten we wel, want Dodi Lukebakio is geschorst. Achteraan moeten de foutjes er wel uit, want Oekraïne bewees tegen Slovakije toch wel efficiënt te kunnen zijn.

Maar aan de verdediging zouden we absoluut niets veranderen. Ook het middenveld deed het goed en tegen Oekraïne zal Tedesco ook willen domineren dus draagt Youri Tielemans de voorkeur weg op Johan Bakayoko.

Onana en De Bruyne zijn natuurlijk incontournable. Net als Doku en Lukaku vooraan. De enige vraag die we hebben: wie moet Lukebakio te vervangen? Daar zijn immers nog wel wat opties voor.

Maar wij zouden opteren voor Johan Bakayoko. Een beetje dezelfde stijl als Lukebakio, maar iets minder snel. Daar staat tegenover dat hij een goed afstandsschot heeft en - normaal gezien - makkelijk scoort. Het zou de Oekraïners dwingen om op hun eigen helft te blijven.

Tedesco wil de groep winnen, want dat is belangrijk voor het vervolg van het toernooi. En de aanval is altijd de beste verdediging, zo luidt het spreekwoord.

Onze elf:

Casteels

Castagne-Faes-Vertonghen-Theate

Onana-Tielemans

De Bruyne

Bakayoko-Lukaku-Doku