Cercle Brugge staat voor "een gevecht op leven en dood" en krijgt daags voor de wedstrijd al goed nieuws te horen

Cercle Brugge speelde afgelopen donderdag 1-1 gelijk tegen Kilmarnock, in Schotland. Alles wordt dus deze week beslist in het Jan Breydelstadion, met veel supporters. Coach Miron Muslic blikte al vooruit op het duel.

Cercle Brugge speelt voor het eerst in 14 jaar nog eens Europees. Donderdag staat de thuiswedstrijd tegen Kilmarnock op het programma. Makkelijk zal het niet worden, weet ook coach Miron Muslic.

"Dit zal knokken worden, het wordt een helse strijd, een gevecht op leven en dood", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad. "Ik verwacht mij aan veel duels en strijd om de tweede bal."

"Dan is het fiftyfifty, maar we spelen nu thuis op natuurgras en een groter veld, dat zal nu in ons voordeel zijn. We kunnen meer snelheid brengen en er zal meer ruimte liggen om aan te vallen."

"Kilmanorck zal proberen te verhinderen dat we kunnen pressen, maar als ons dat lukt , dan kunnen we ze met een drietal goede passes behoorlijk pijn doen", besluit de coach.

Nog goed nieuws voor Cercle Brugge: er zijn nu al zeker 9.000 tickets verkocht voor de wedstrijd in het Jan Breydelstadion. Er zullen ook wel 2.500 Schotten aanwezig zijn.