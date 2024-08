Wat een klasse: Miron Muslic komt met bijzondere reactie na Europees succes

Cercle Brugge heeft met 1-0 gewonnen van Kilmarnock in de terugwedstrijd van de tweede kwalificatieronde voor de Europa League. Zo gaat het Europese avontuur van Cercle gewoon door. Coach Miron Muslic toonde na afloop nog maar eens zijn klasse.

Cercle Brugge speelde gelijk in de heenwedstrijd tegen Kilmarnock. Door de 1-0 overwinning in eigen huis stoot de club door naar de volgende kwalificatieronde.

Voor het eerst in 14 jaar keerde Cercle terug naar Europees voetbal, maar ze blijven er erg bescheiden onder. Dat is de stijl van de club, en van hun coach Miron Muslic.

Kilmarnock, de tegenstander van Cercle, plaatste een bericht op Instagram om de supporters te bedanken. Daarop reageerde coach Muslic met klasse.

"Het was een eer om tegen jullie te spelen", begon hij zijn reactie. "We hebben in beide wedstrijden hard maar fair gevochten! Het was een bijzondere ervaring om jullie fans te ontmoeten."

"Wat een geweldige support", gaat hij verder. "Met zulke fans sta je er echt nooit alleen voor! Een veilige reis naar huis gewenst en vergeet het nooit. Jullie zijn altijd welkom in Brugge."