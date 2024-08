Het einde van een tijdperk: Duitse legende neemt afscheid van Mannschaft

Na Ilkay Gündogan en Toni Kroos moet de Duitse nationale ploeg opnieuw afscheid nemen van een legende. Manuel Neuer heeft besloten om te stoppen bij de Mannschaft.

Na 15 jaar als doelman van het Duitse nationale team heeft Manuel Neuer vandaag zijn afscheid aangekondigd. De 38-jarige doelman blijft nog wel actief bij Bayern München, waar zijn contract nog tot 2025 doorloopt.

"Met ingang van vandaag eindigt mijn carrière bij het nationale elftal. Het vervult me met trots en veel dankbaarheid dat ik samen met al mijn teamgenoten op het veld heb gestaan en zeven jaar aanvoerder van het nationale elftal ben geweest," zei Neuer in een video op zijn Instagram-kanaal.

Manuel Neuer debuteerde op 2 juni 2009 tijdens een 7-2 overwinning in een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Verenigde Arabische Emiraten voor het Duitse nationale elftal. Tussen 2016 en 2023 was hij aanvoerder van de Mannschaft.

De doelman nam deel aan vier wereld- en Europese kampioenschappen. In 2014 won hij met de Duitse selectie het wereldkampioenschap in Brazilië en ontving hij tevens de Gouden Handschoen als beste doelman van het toernooi.

In 2020 werd Neuer door de fans uitgeroepen tot Nationaal Speler van het Jaar. Met in totaal 124 interlands is hij de doelman met de meeste wedstrijden in de geschiedenis van het Duitse nationale elftal.