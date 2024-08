Het is zo goed als rond: Arthur Vermeeren speelt dit seizoen voor deze club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Arthur Vermeeren staat op het punt om deze zomer te vertrekken. Hij zou worden uitgeleend door zijn huidige club, Atlético Madrid.

Arthur Vermeeren ontpopte zich twee seizoenen geleden bij Antwerp, waar hij een onbetwiste basisspeler werd en een cruciale rol speelde in het dubbel behalen van de beker en het kampioenschap.

Zes maanden later tekende hij bij Atlético Madrid, een belangrijke club in Spanje. In zijn eerste half seizoen bij de Colchoneros kreeg hij echter nauwelijks speeltijd.

Daarom is deze zomerse transferperiode cruciaal in de ontwikkeling van de jonge Rode Duivel. Atlético overweegt om hem uit te lenen zodat hij elders speelminuten kan maken.

Arthur Vermeeren naar Valencia?

Zoals de bekende transferjournalist Fabrizio Romano uitlegde, zijn drie clubs in de race: Bayer Leverkusen, RB Leipzig en Olympique Marseille.

Een vierde team zou nu dichter bij Vermeeren komen, meldt de Belgische journalist Sacha Tavolieri: Valencia CF. Atlético geeft de voorkeur aan een uitleenbeurt aan een team uit La Liga.