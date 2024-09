Politie houdt Nederlands voetbal in een wurggreep: Ajax kan straks al 12 punten achterstand hebben

Ajax gaat midden in het voetbalseizoen een maand lang geen officiële match spelen. De Amsterdammers zijn alweer slachtoffer van een politiestaking.

De Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht, gepland voor zondag, is afgelast. Locoburgemeester Marjolein Moorman van Amsterdam heeft het duel verboden vanwege de aangekondigde politiestaking.

Voor Ajax is dit al de tweede uitgestelde wedstrijd in de competitie door de staking; eerder werd de Klassieker tegen Feyenoord, die op 1 september zou plaatsvinden, verschoven naar 30 oktober.

Door deze situatie blijft Ajax ook na het komende weekend op slechts twee gespeelde Eredivisie-duels staan, terwijl de meeste andere clubs dan al vijf wedstrijden hebben gespeeld.

Het volgende optreden van Ajax is op woensdag 18 september, wanneer Fortuna Sittard op bezoek komt in de Johan Cruijff Arena.

Ook bij Utrecht waren ze niet blij. "FC Utrecht baalt van het besluit. Politieagenten hebben het volste recht om te gaan staken, maar de club had graag in samenwerking met onder meer Ajax en de gemeente Amsterdam de optie om het duel met publiek te kunnen spelen, verder uitgezocht. De in de voorbije dagen gevoerde gesprekken, stemden iedereen hoopvol", aldus Utrecht in een reactie.