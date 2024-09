Albert ziet de ideale opvolger voor Tedesco, maar noemt ook de realistische piste

Al sinds het EK wordt er geschreeuwd om het ontslag van Domenico Tedesco. Ook Philippe Albert kijkt al uit naar de opvolger van de Duitser.

Domenico Tedesco blijft zitten in de hoek waar de klappen vallen. Dat was na het EK in Duitsland afgelopen zomer al zo en de interlandbreak met de twee wedstrijden in de Nations League heeft de situatie zeker niet verbeterd.

Philippe Albert houdt zich op de RTBF alvast niet in over de bondscoach. “Tot nu toe is de periode van Tedesco aan het roer bij de Rode Duivels een mislukking”, zegt de analist heel erg duidelijk.

Volgens Albert was het EK rampzalig, speelden de Duivels een zwakke eerste helft tegen Israël en was al de rest gewoonweg verschrikkelijk. “Vooral verschrikkelijk om naar te kijken”, voegde Albert eraan toe.

Zidane is ideale opvolger voor Tedesco

Albert ziet naar eigen zeggen een gebrek aan wil, een gebrek aan inzet, een gebrek aan kracht in de duels. “Veel fans roepen dat Domenico Tedesco moet vertrekken.”

En daar wil Albert in meegaan. Hij denkt meteen aan een waardige opvolger. “Iets wat nooit zou gebeuren, maar wat ons wel zou doen dromen, zou Zinédine Zidane zijn. Meer realistisch gezien zou ik mijn geld zetten op iemand als Hein Vanhaezebrouck”, besluit Albert.