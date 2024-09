🎥 Endrick en Vinicius maken zich niet populair: 16-jarig talent van Real Madrid pakt uit met vuil knietje in kruis van tegenstander

Real Madrid won dinsdag met 3-2 van Alaves, nadat een 3-0 voorsprong nog bijna werd ingehaald. Real verloor zijn grip op de wedstrijd aan het einde, met acties van Endrick en Vinicius die onbestraft bleven.

Real Madrid kwam dinsdagavond nog met de schrik weg. Ondanks een voorsprong van drie doelpunten die vrij vroeg in de wedstrijd was verkregen, moesten Los Blancos tot het einde strijden tegen Alaves, dat nog tot op 3-2 kwam.

Terwijl het begin van de wedstrijd dus in een normale sfeer en zonder veel opschudding verliep, was het einde van de wedstrijd veel tumultueuzer, grotendeels vanwege de spelers van Real Madrid, die duidelijk gefrustreerd en bezorgd waren.

De score stond nog op 3-0, maar Endrick geeft tien minuten voor het einde een ogenschijnlijk opzettelijke kniestoot in het kruis van zijn directe tegenstander, terwijl Alaves steeds meer druk zette: de scheidsrechter greep niet in, de VAR liet het ook onbestraft.

Enkele minuten later duwt Vinicius, die al een keer gewaarschuwd was, Santiago Mourino hard op de grond, voordat hij zijn schoen in zijn kuit plant. Het valt ook niet uit te sluiten dat dit opzettelijk was.

De twee situaties zorgen natuurlijk voor controverse in Spanje. Alaves was dicht bij een comeback tegen Real, maar wat zou er gebeurd zijn als de club van Carlo Ancelotti de wedstrijd met één of twee spelers minder moest eindigen?