🎥 Daar is het haantje in Thibaut Courtois weer: doelman jent na eerst 'Courtois sterf' te moeten horen, Diego Simeone vraagt straf voor doelman

In de Madrileense derby eindigde een tumultueuze wedstrijd tussen Real Madrid en Atlético Madrid in een gelijkspel. Thibaut Courtois, doelman van Real Madrid, speelde een opvallende rol door de fans van Atlético te provoceren na de openingsgoal. Al werd hij zelf eerst uitgedaagd.

Militão zette Real op voorsprong en Courtois richtte zich op een provocerende manier tot de Atlético-aanhang, wat leidde tot een woedende reactie van de supporters. Al kwam daar nu een nuance bij: de fans van Atlético - waar Courtois nog aan de slag was - blijken eerst 'Courtois sterf' te hebben gezongen. Waarna de doelman reageerde. Ze begonnen met het gooien van aanstekers en andere objecten richting de doelman, waardoor de wedstrijd even stilgelegd moest worden.

De situatie escaleerde toen de scheidsrechter de wedstrijd onderbrak en een waarschuwing omriep in het stadion. Ondanks de poging van Atlético-coach Diego Simeone om de supporters te kalmeren, bleef de sfeer grimmig.

De wedstrijd werd hervat, maar de actie van Courtois bleef het gespreksonderwerp van de avond. Atlético veroordeelde het gedrag van hun fans en werkte samen met de politie om de daders te identificeren.

Op sportief vlak leek Real Madrid op weg naar een overwinning, met Courtois die sterk keepte en Atlético van de gelijkmaker afhield. Vinicius en Endrick wisten aan de andere kant niet voor de beslissende tweede treffer te zorgen. In blessuretijd slaagde Atlético er echter in via Correa toch nog een doelpunt te scoren, waardoor de wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Hiermee profiteerde Real Madrid niet optimaal van de nederlaag van Barcelona.

Na de wedstrijd bleek dat Courtois tijdens de wedstrijd een spierblessure had opgelopen. Coach Carlo Ancelotti bevestigde dat de doelman maandag medische testen zou ondergaan. Simeone gaf in de persconferentie achteraf aan dat hij het gedrag van zijn fans veroordeelde, maar hij wees ook naar Courtois als mede-verantwoordelijke door zijn provocerende acties. Volgens Simeone moeten ook spelers die supporters uitlokken worden gestraft.