Scheidsrechter voor België-Frankrijk is een oude bekende van... Club Brugge

De Rode Duivels staan voor een spannende clash tegen Frankrijk, die maandag plaatsvindt in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion.

Na het teleurstellende 2-2-gelijkspel tegen Italië hopen de mannen van bondscoach Domenico Tedesco op een deugddoende stunt tegen hun Franse tegenstanders. De druk is hoog, en het team zal alles op alles moeten zetten om de overwinning te behalen.

Voor deze belangrijke wedstrijd is de Bosniër Irfan Peljto aangesteld als scheidsrechter. De veertigjarige Peljto fluit al sinds eind 2012 op het hoogste niveau in Bosnië en Herzegovina en werd in 2015 FIFA-referee.

Hij heeft een rijke ervaring opgebouwd met internationale wedstrijden, waaronder zijn debuut voor de Rode Duivels tijdens de interland tegen Kazachstan in juni 2019. Peljto heeft al zes keer de leiding gehad in Europese duels van Belgische clubs.

Zijn indrukwekkende staat van dienst omvat onder andere het 0-0-gelijkspel tussen Saint-Etienne en AA Gent in de Europa League in 2019, en de leiding tijdens Antwerp’s verlies tegen Fenerbahçe in 2021. In 2022 leidde hij ook de overwinning van Union tegen Rangers in de Champions League.

Recentelijk floot Peljto nog de Champions League-opener van Club Brugge tegen Borussia Dortmund, die eindigde in een 0-3 nederlaag voor de Belgische club.