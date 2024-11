Jonge Duivels staan er écht niet goed voor: hoe efficiëntie en defensieve fouten cruciale match tegen Tsjechië bepaalden

De Jonge Duivels alles geprobeerd om Tsjechië te verslaan. Maar een groot gebrek aan efficiëntie, gecombineerd met twee enorme defensieve fouten, maakte het bijzonder moeilijk.

De U21 van de Rode Duivels staan er niet goed voor. In de heenwedstrijd van de play-offs voor een ticket voor het EK U21 werden ze op vrijdag verslagen door Tsjechië, door twee zeer vermijdbare fouten. De teleurstelling was dus enorm bij de spelers. Lucas Stassin kon ervan getuigen.

"Er heerst grote teleurstelling. We hadden kansen om beter te doen, maar we moeten het accepteren. We moeten nog meer doen, proberen die kleine foutjes die doelpunten kosten minder te maken, en efficiënter zijn voorin", begint de spits.

Efficiëntie, een sleutelwoord. De Jonge Duivels hadden vele kansen in de eerste helft, nog meer in de tweede, zagen een doelpunt van Stassin afgekeurd worden wegens buitenspel, maar slaagden er uiteindelijk niet in om de Tsjechische keeper te verslaan. België kreeg veel meer kansen dan de tegenstander, maar benutten ze niet.

In duo vooraan met Roméo Vermant, probeerde Lucas Stassin echter alles. "We hadden verschillende mogelijkheden, de keeper maakte een paar knappe reddingen. Met Roméo hadden we allebei kansen. Het resultaat van de wedstrijd weerspiegelt echt niet het verloop van de match", betreurde de speler van Saint-Etienne.

Dus zullen er zeker drie doelpunten gescoord moeten worden in Tsjechië om nog naar het EK U21 te kunnen. Moeilijk, maar zeker niet onmogelijk.