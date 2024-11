Mannaert schudt de kaarten van de Rode Duivels: wanneer komt de nieuwe bondscoach er?

De dagen van Domenico Tedesco bij de Rode Duivels lijken geteld. Het is aan Vincent Mannaert om te beslissen wanneer de Duitser zijn C4 krijgt.

Marc Degryse zag dat het ook tegen Italië niet goed was. Al de positieve zaken die er tegen Frankrijk waren, verdwenen als sneeuw voor de zon. Ook de communicatie liep fout.

Tedesco lijkt zelfs al in zijn lot te berusten, zo merkte Franky Van Der Elst al op. Dat maakte hij op uit het wel heel bizarre lachje dat de bondscoach deed, vlak na affluiten tegen Italië.

Volgens Marc Degryse krijgt Tedesco nog een allerlaatste kans. “Ik denk dat er gepraat zal worden en dat Mannaert Tedesco dan de tijd zal willen geven om daarmee aan de slag te gaan”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Ik verwacht dat Mannaert die barragewedstrijden in maart wel zal meenemen in zijn overweging, voordien zie ik de bond Tedesco niet aan de kant schuiven.”

Al is het wel duidelijk dat, als Tedesco aan de kant geschoven wordt, dat zeker voor de start van de kwalificatiecampagne voor het WK zal gebeuren. “We zullen erbij zijn op het WK 2026, daar moet je niet aan twijfelen”, is Degryse zeker.

“De vraag is of Mannaert er voldoende in gelooft dat Tedesco, eens we in Amerika, Mexico of Canada zijn, de juiste lessen heeft getrokken uit het EK en deze Nations League. Dat gevoel heb ik in elk geval niet.”