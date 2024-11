Analisten leggen Tedesco zeer duidelijk op het kapblok, maar die reageert ferm: "Als ze mij dáár op gaan afrekenen ..."

De Rode Duivels zijn een nieuwe blamage rijker. Tegen Israël werd op pijnlijke wijze verloren met 1-0. De stoel van Domenico Tedesco lijkt andermaal te wankelen. De coach zelf? Die zag ook heel wat goede punten.

"Natuurlijk zijn we erg teleurgesteld over het resultaat", aldus Domenico Tedesco bij VTM na de pijnlijke nederlaag tegen Israël. "We hebben heel veel blessures en ook tijdens de wedstrijd hebben we nog Trossard die uitvalt met een blessure."

"En ook Debast viel uit. De lijst is heel lang, maar het was een moeilijke wedstrijd. het is moeilijk om iets te zeggen over dit jong team. Matte Smets zal dit debuut nooit vergeten, hij was heel teneergeslagen. Maar van mijn kant niets negatiefs naar hem toe."

Veel informatie gehaald uit Nations League

"We hebben heel veel informatie gehaald uit deze Nations League in het algemeen. We kennen meer spelers, meer systemen, hoe we moeten spelen tegen sterkere ploegen. Alles samen is dat positief, want in maart zullen we er staan."

"Ik heb dat gezegd in het begin en in het midden van de campagne en ook nu. Ik ben ervan overtuigd. De spelers staan achter mij, ze vochten tot het einde en tot de dood. Als mensen mij gaan afrekenen op deze twee matchen met 21 geblesseerde spelers? Dan is het maar zo. We gaan hier sterker uitkomen."

Verantwoordelijkheid van Tedesco

"Ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten, mijn staf en de mensen rond mij. Na het EK hebben we gezegd dat we gingen bijsturen, omdat we intensiteit misten en dat we nieuwe spelers moesten gebruiken."

Marc Degryse was in de studio dan weer zeer kritisch voor Tedesco: "Dit is niet meer houdbaar. Met deze trainer gaan we het tij niet meer kunnen keren. Tedesco heeft na dat mislukte EK gekozen om te experimenteren in deze Nations League en dat is mislukt. Dat is zijn verantwoordelijkheid."