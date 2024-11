Tedesco komt met opvallende uitspraak over Mannaert: "Typisch Belgisch"

De Rode Duivels verloren zondag met 1-0 van Israël. De positie van trainer Domenico Tedesco lijkt zo goed als onhoudbaar.

De Rode Duivels pakten twee nederlagen in deze interlandbreak. In de Nations League werd eerst verloren van Italië, maar vooral de blamage tegen Israël lijkt er te veel aan.

De stemmen die opgaan zijn dan ook heel duidelijk: dit lijkt het einde te moeten worden van Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels.

Ook al zaten de omstandigheden niet mee, door alle geblesseerden, toch slaagt de Duitser er niet in om het tij te keren. De roep om zijn ontslag klinkt als maar groter.

“De negatieve sfeer is niet nieuw”, vertelt Tedesco na afloop van de wedstrijd aan Het Laatste Nieuws. “Ik ben verteld dat het iets typisch Belgisch is. Deze campagne was moeilijk.”

“We hebben de kelk tot op de bodem moeten ledigen. De kelk is leeg nu. Het kan dus alleen maar beter worden. In maart zullen we er staan. Niet vergeten dat deze groep nog nooit had samen gespeeld of getraind.”

Op 1 december gaat Vincent Mannaert aan de slag bij de voetbalbond. Zijn eerste taak wordt normaal de bondscoach evalueren. “Of de bond en Vincent Mannaert ook zo over dit alles denken? Dat moet je niet aan mij vragen. I’m not the right contact person.”