Leekens zet Tedesco op zijn plaats: "Stop eens met excuses zoeken"

Georges Leekens moet eens goed lachen als Domenico Tedesco zegt dat "het typisch Belgisch is om zo negatief te zijn". De voormalige bondscoach maakte wel erger mee.

Leekens had wel andere katten te geselen en daar stonden de kranten vol mee. Hij had te maken met "spanningen tussen Walen en Vlamingen" en "conflicten tussen spelers van Anderlecht en Standard". Hij vindt het niet terecht om altijd negatief te zijn: "Voor mij klopt het ook niet dat iedereen negatief is", zegt hij bij Sporza.

Volgens Leekens is de kritiek van de Belgische voetbalfans begrijpelijk, aangezien zij "gewoon niet opnieuw afglijden naar onderen" willen. Hij voegde eraan toe: "Met die kritiek moet je als bondscoach kunnen omgaan. Stel jezelf eens in vraag in plaats van altijd naar excuses te zoeken."

De voormalige bondscoach uitte zijn bezorgdheid over de situatie na het EK, waarbij hij zei: "Het is spijtig hoe het allemaal gelopen is sinds het EK. Duitsland is uit zijn dip geklommen, Nederland steekt ons bijna weer voorbij … Hoog tijd dat we ons herpakken."

Wat betreft de toekomst van Tedesco bleef Leekens voorzichtig. Hij liet weten dat zijn oude baas Vincent Mannaert "de winnaarsmentaliteit wel opnieuw in de voetbalbond kan krijgen".

Leekens benadrukte echter dat, als er een andere bondscoach zou moeten komen, deze "wel binnenkort al zou moeten beginnen" gezien de voorbereidingstijd van vier à vijf maanden die nodig is voor zo’n "hell of a job".