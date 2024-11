Lukaku geblesseerd, echt waar? In Napels wordt gerustgesteld: "De Belgische coach had behoefte aan een excuus"

Romelu Lukaku heeft de selectie verlaten na de wedstrijd tegen Italië en is niet meegereisd naar Boedapest. Domenico Tedesco heeft bevestigd dat zijn aanvaller een injectie in zijn knie nodig had en de komende dagen niet kan trainen.

Het leek nochtans vrij duidelijk - en verschillende bronnen beweerden hetzelfde - dat het vertrek van Romelu Lukaku eerder te wijten was aan de uitschakeling van de Rode Duivels in de Nations League. Vooral gezien het aantal spelers dat plotseling op hetzelfde moment de selectie verliet - naast Lukaku, keerden ook Onana, De Cuyper, Lavia en Theate terug naar hun club.

Domenico Tedesco had echter verklaard tijdens een persconferentie dat er "geen overeenkomst" was met Romelu Lukaku. De spits van Napoli moest een injectie in zijn knie krijgen en kon dus meerdere dagen niet trainen, aldus de bondscoach.

Blijkbaar is dat in Napels niet wat men verwacht. "Voor zover ik weet, is er geen specifiek probleem met Lukaku en zal er ook geen zijn voor de wedstrijd tegen Roma", zegt Francesco Modugno, Napoli-volger voor Sky Italia, in een interview met Radio Marte.

"Natuurlijk is er een communicatie vanuit België, die zijn eigen procedures moet respecteren, maar we kunnen gerust zijn. Romelu heeft de groep zoals afgesproken verlaten en de Belgische bondscoach had een verklaring nodig om de situatie intern te rechtvaardigen", vervolgt Modugno.

"Tedesco sprak over chronische problemen, maar als die nog steeds aanwezig zijn, waarom de selectie dan verlaten op dat moment? Lukaku's krachtplatform vereist gewoon dat zijn inspanningen worden beheerst, en dat weet iedereen", verduidelijkt de Italiaanse journalist. "Het korte uitje in het nationale team heeft hem ook goed gedaan, want Lukaku moet spelen, ritme en intensiteit opbouwen".

Kortom: tenzij er een verrassing is, zal Romelu Lukaku deze week meetrainen met Napoli... en dit zal opnieuw een slecht beeld werpen op de Belgische communicatie in deze kwestie.