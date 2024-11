Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft er helemaal genoeg van na wedstrijd waarin Noa Lang beslissend is: "Het zijn er steeds meer, hé"

Nederlang speelde dinsdagavond met 1-1 gelijk op het veld van Bosnië-Herzegovina. Geen al te best resultaat voor Oranje, maar bondscoach Ronald Koeman maakt zich geen zorgen. Hij was bovendien scherp voor de analisten.

Nederland kon geen indruk maken tegen Bosnië-Herzegovina. Onze noorderburen speelden 1-1 gelijk, terwijl ze duidelijk wel de kansen hadden om de wedstrijd af te maken bij een 0-1 voorsprong.

Die kwam er al vroeg, mede door Noa Lang die beslissend was. Hij gaf voor tot bij Brobbey die zijn eerste doelpunt kon maken voor de nationale ploeg. Nadien gingen de Nederlanders op zoek naar de 0-2 en kwamen daar enkele keren zeer dichtbij.

Het doelpunt viel ook, maar werd nadien afgekeurd. Uiteindelijk was het het thuisland dat in de tweede helft tot scoren kwam. Na afloop waren Nederlandse analisten bijzonder streng voor de nationale ploeg.

En dan vooral Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk, in de tv-studio van NOS. Dat terwijl bondscoach Ronald Koeman zag dat het eigenlijk allemaal wel meeviel, ook omdat Oranje zich al had geplaatst.

Maar toen hij hoorde hoe negatief de analisten gepraat hadden over de prestatie van hun land, besloot hij toch om er even op te reageren. "Ik zie steeds meer ex-voetballers op televisie over Oranje praten, maar dat zijn allemaal spelers die nooit een slechte wedstrijd hebben gespeeld als ik dat soms zo hoor. Op wie ik dan doel? Nee, niet alleen die twee in de studio, het zijn er steeds meer, hé", vertelde hij volgens HLN.