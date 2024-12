Kevin Mirallas laat zich uit over situatie rond Domenico Tedesco bij Rode Duivels: "Daar heb ik moeite mee"

De Rode Duivels hebben er absoluut geen leuk jaar op zitten. Bondscoach Domenico Tedesco staat dan ook serieus onder druk.

Bondscoach Domenico Tedesco beleefde met de Rode Duivels een jaar om snel te vergeten. Deze zomer was er het tegenvallende EK, om nadien een nog slechtere Nations League-campagne af te sluiten.

Zo kwam Tedesco ook onder serieuze druk te staan als bondscoach. Een definitieve beslissing laat echter nog tot na Nieuwjaar op zich wachten. Kevin Mirallas ziet dat het allemaal niet makkelijk was voor hem.

"De omstandigheden zijn ingewikkeld voor Tedesco", begint Mirallas bij Het Nieuwsblad. "Ik heb moeite met de manier waarop hij de affaire Courtois afhandelde."

"Als speler hou je zulke dingen het liefst binnen de kleedkamer. Casteels doet het goed, maar als bondscoach kan je niet om Thibaut Courtois heen."

"Tegen Italië en ook na Israël, deed Tedesco uitspraken die vragen opriepen. Of we nog met hem verder kunnen? Moeilijk te zeggen. Mannaert is aan zet. Een nieuwe directie kiest vaak voor een frisse wind. Veel zal ook afhangen van de financiële situatie bij de bond", besluit Mirallas.