Kampioenengeluk? Liverpool mag andermaal geniale invaller danken en verder nog een hattrick van Kluivert én een pittig Rode Duivels-duel

Heeft Liverpool stilaan het geluk van de kampioen? Het zou zomaar kunnen. Na negentig minuten voetballen op bezoek bij Brentford was er namelijk nog niet gescoord.

En toen ontbond de ingevallen Darwin Nunez zijn duivels. Met twee goals in evenveel minuten wist hij voor een 0-2 overwinning te zorgen, waardoor Liverpool ruim aan de leiding blijft in de Premier League.

How many times does Darwin Nunez have to save Liverpool again this season..... Mo Salah has been very under the radar these last 3 or 4 games #BRELIV