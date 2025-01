Rudi Garcia meteen op zijn plaats gezet: "Daar geloof ik niks van"

Het was typisch hoe Rudi Garcia voorgesteld was als bondscoach van de Rode Duivels. Het nieuwe enthousiasme voor de nationale ploeg spat ervan af.

Zijn naam werd al een tijdje genoemd als mogelijke opvolger van Domenico Tedesco, maar toch was het nog een kleine verrassing toen Rudi Garcia aangeduid werd als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels.

“Nou, proficiat Rudi! Ik ken de man niet, maar ik wens hem veel succes toe. Als trainer van Lille en AS Roma heeft hij toch wel wat neergezet”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

Al dateren die zaken wel van tien jaar geleden. Boskamp vindt niet dat we de Fransman meteen moeten afbreken, want hij heeft wel ballen aan zijn lijf.

“Bovendien staat- ie als coach sterk in zijn schoenen. Dat zal ook nodig zijn. Bij Club Brugge dook Mannaert om de haverklap op in de kleedkamer. Dat moet-ie met deze bondscoach niet proberen. En zo hoort het ook.”

De persvoorstelling zat volgens de Nederlander vol met praatjes. Opvallend was het verhaal over de rol die Eden Hazard mogelijk zal spelen.

“Ik denk dat hij zijn goede relatie met Eden gewoon even in de verf wilde zetten. Tonen dat ze vriendjes zijn. Dat gelul over Hazard die Courtois moet overtuigen om terug te keren, daar geloof ik niks van. Met het ontslag van Tedesco heeft Courtois zijn zin gekregen. Hij zal er in maart sowieso weer bij zijn.”