Binnenkort een verrassende naam bij de Rode Duivels? Belgische winger die geen toekomst had in de JPL breekt door in Nederland

Ken je Siebe Horemans? Als flankspeler van FC Utrecht behoort hij tot de besten op zijn positie in de Eredivisie, nadat hij eerder als tekort werd bevonden in de Pro League.

In 2019 liet KAA Gent Siebe Horemans (26 jaar) gaan naar Nederland, richting Excelsior Rotterdam. Als jeugdproduct van Gent werd Horemans uitgeleend aan OHL zonder daar te overtuigen, en werd daarom niet beschouwd als een speler met toekomst bij de Bufffalo's.

Bij Excelsior zal hij 200 wedstrijden spelen, in de Nederlandse tweede divisie en in de Eredivisie, met 11 doelpunten en 20 assists. Dit resulteerde uiteindelijk in een transfer naar FC Utrecht afgelopen zomer. Dit seizoen kent hij zijn echte doorbraak.

"Misschien ben ik iets te lang bij Excelsior gebleven", erkent hij bij Voetbal International. "Ik had meer moeite moeten doen. Ik was te comfortabel daar, en daarom zeg ik dat ik het club eerder had moeten verlaten."

Nu hij doorbreekt bij Utrecht, ziet Horemans zichzelf hogerop gaan. "Ik wil niet dat dit mijn laatste stap is. Ik ben nog jong en ik droom groot. Als Belg zal mijn droom altijd blijven om in België te spelen", vervolgt de winger.

Dit seizoen heeft Siebe Horemans 3 assists en een doelpunt in 28 Eredivisie-wedstrijden. Zijn doel: spelen in een Europees toernooi, wat nog mogelijk is met FC Utrecht. "De Rode Duivels? Er zijn mogelijkheden op mijn positie, maar ik denk er niet aan, het is misschien nog een beetje te ver weg voor mij", besluit hij.