Voor de tweede keer op enkele dagen tijd moet Vincent Kompany een journalist verbeteren: "Het is ongelooflijk"

Bayern München kan dit weekend kampioen spelen in Duitsland als het wint van Mainz en Bayer Leverkusen een minder goed resultaat behaalt.

Het is het moment van de waarheid voor Vincent Kompany. Dit weekend kan Bayern München kampioen van Duitsland worden, na een teleurstellend seizoen 2023-2024. Hiervoor zijn twee voorwaarden: Bayern München moet winnen van Mainz en Bayer Leverkusen mag niet winnen van Augsburg.

Als ze kampioen worden, zal dit al een van de hoogtepunten zijn in de nog jonge trainerscarrière van Kompany. "Of ik al voorbereid ben op een bierdouche? Je weet toch wat ik daarop zal antwoorden? Dat scenario zit nog niet in mijn hoofd. Ik denk aan wat er zal gebeuren in de komende negentig minuten", lacht de Belg tijdens de persconferentie.

Vincent Kompany blijft gefocust, zich ervan bewust dat Bayern München dit seizoen al belangrijke momenten heeft gemist. "We mogen niet vergeten dat we de eerste wedstrijd tegen Mainz hadden verloren", benadrukt hij. "Het is een compact en moeilijk team om tegen te spelen."

De titel in Duitsland zou niet de eerste trofee in de carrière van Kompany zijn, zoals hij enkele dagen geleden al moest uitleggen aan een Duitse journalist. Deze vrijdag, tijdens de persconferentie voor de wedstrijd, opnieuw: een journalist vroeg hem hoe hij zich voelde bij het naderen van zijn eerste titel als coach.

"Het is ongelooflijk, dit is al de tweede keer dat me deze vraag wordt gesteld. Ik ben al kampioen geweest met Burnley! Is dit anders? We eindigden bovenaan en er was een parade in de stad, weet je wel", glimlachte hij. Vincent Kompany wil niet dat zijn werk in het Championship wordt vergeten.