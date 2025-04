Saint-Étienne is heel duidelijk en plakt serieus prijskaartje op Lucas Stassin: zoveel moet Belgische spits opbrengen

Lucas Stassin ziet zijn waarde explosief stijgen in het seizoenseinde bij Saint-Étienne. De club heeft een serieus prijskaartje gehangen rond hun jonge Belgische doelpuntenmaker.

Bij Saint-Étienne is Lucas Stassin op enkele maanden een van de grootste verrassingen van een moeilijk seizoen geworden. De jonge Belgische aanvaller draagt de hoop van een club in moeilijkheden. Met al 12 doelpunten op zijn naam is zijn opmars niet onopgemerkt gebleven, zowel in Frankrijk als daarbuiten.

Toch is de sfeer bij Les Verts verre van sereen. Momenteel 17e in de rangschikking met 27 punten, vechten ze voor het behoud, nek aan nek met Le Havre, dat slechts op doelsaldo beter doet. Vier speeldagen resteren om het behoud veilig te stellen en degradatie te vermijden, wat pijnlijk zou zijn, vooral met Montpellier dat al bijna veroordeeld is met slechts 15 punten.

Zich bewust van het enorme potentieel van hun jonge ster, is het bestuur van Saint-Étienne achter de schermen actief geweest. Volgens La Dernière Heure hebben ze een hoge prijs vastgesteld voor Stassin: 20 miljoen euro.

Maar de sportieve realiteit zou het clubbestuur wel eens kunnen dwingen. Als Saint-Étienne gedegradeerd zou worden, lijkt het onvermijdelijk dat Stassin op zoek moet naar een nieuwe uitdaging die past bij zijn ambities. Diverse clubs houden zijn situatie in de gaten, klaar om toe te slaan als de kans zich voordoet.

In afwachting daarvan blijft de Belg gefocust op het veld. Zijn doelpunten en prestaties zullen cruciaal zijn om Les Verts te redden van een degradatie die een einde zou kunnen maken aan een mooi verhaal.