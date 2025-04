Domenico Tedesco doorbreekt voor het eerst de stilte sinds zijn vertrek bij de Rode Duivels

Domenico Tedesco heeft nog steeds geen contract sinds zijn ontslag in januari bij de Rode Duivels. Het is uitkijken wat zijn nieuwe uitdaging wordt.

Sinds zijn ontslag bij de Rode Duivels blijft Domenico Tedesco heel stil in de media. Hij spreekt hoogstens af en toe als analist in Duitsland, waarbij hij zijn mening geeft over het Duitse voetbal. Maar wat zijn eigen situatie betreft, heerst er een complete stilte. Genoemd bij Borussia Dortmund (dat hij naar verluidt heeft afgewezen uit loyaliteit aan zijn voormalige club Schalke 04) en bij Juventus, moet hij wachten tot volgend seizoen om weer een plekje als trainer te vinden.

Nu heeft hij gesproken over zijn vertrek uit de Belgische selectie. Onze voormalige bondscoach heeft van zich laten horen in de podcast SWR1 Leute. De afhandeling van de Courtois-affaire was natuurlijk een onderwerp van gesprek, net zoals alles wat Tedesco de afgelopen maanden is verweten.

Niet in een opbod

"Soms, wanneer je iets leest, heb je de drang om het recht te zetten, om te zeggen: 'Wacht even, zo is het niet gegaan, eigenlijk heb ik niets verkeerds gedaan, ik heb enkel dit of dat gedaan'. Maar dat zou alleen leiden tot een eindeloos pingpongspel, waarbij geen van beide partijen echt iets zou bereiken", legt hij uit.

De Italiaanse coach wil geen olie op het vuur gooien: "Persoonlijk sta ik nu op de achtergrond, ik ben niet langer bondscoach van België, ik volg het allemaal van een afstand. En ik blijf heel, heel dicht bij veel spelers, bij bijna allemaal".

"Daarom wens ik België het grootst mogelijke succes toe. Ze hebben geweldige mensen, een geweldige staf, en ik probeer nu gewoon wat afstand te bewaren", besluit hij. Ondanks de verklaring van Thibaut Courtois bij zijn terugkeer, zullen er waarschijnlijk veel zaken onbesproken blijven, zowel over hemzelf als over het tijdperk Tedesco op een breder niveau.