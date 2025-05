LIVE: Anderlecht voor zijn eerste prijs in acht jaar tijd of Club Brugge met eerste stap naar de dubbel? Volg het hier allemaal op de voet

Vanavond om 18u staat in het Koning Boudewijnstadion de bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht op het programma. Voor paars-wit is het dé match van het jaar: de club wacht al sinds 2017 op een prijs. Voor Club Brugge is de Croky Cup een extra trofee op weg naar mogelijk een dubbel.

Bij Anderlecht leeft de hoop. Onder coach Besnik Hasi herpakte de ploeg zich na een moeilijke periode en volgens Hasi is het vertrouwen gegroeid. “We hebben meer stabiliteit, sommige spelers zitten in een betere vorm en we spelen nu hoger op het veld. Dat is nodig tegen een ploeg als Club”, klonk het vastberaden. Ook kapitein Jan Vertonghen lijkt op tijd fit te zijn voor de finale.

Aan de overkant is het afwachten of Simon Mignolet fit raakt. De doelman miste de laatste twee wedstrijden en traint voorlopig niet mee. Coach Nicky Hayen blijft voorzichtig: “We beslissen op basis van zijn gevoel en evalueren tot het laatste moment.” Een eventuele afwezigheid van Mignolet zou een sportieve en mentale tik kunnen zijn voor Club.

Club Brugge verloor zijn twee vorige bekerfinales, en voor kapitein Hans Vanaken is het dan ook hoog tijd om de Croky Cup eindelijk te winnen. “De eerste beker met Club zou mooi zijn. We waren er al dicht bij, maar dit moet onze dag worden.” De motivatie is groot, al benadrukt Hayen dat rust en focus cruciaal zullen zijn in zo’n wedstrijd.

Ook bij Club beseft men dat Anderlecht een andere ploeg is dan enkele weken geleden. “Ze hebben zich herpakt en komen met vertrouwen aan de aftrap”, gaf Hayen toe. “We zullen ons eigen spel moeten spelen én het hoofd koel houden.” Eerder dit seizoen won Club wel al drie keer van Anderlecht, maar de beker is een andere competitie.

Voor spelers als Burgess, Hazard of Dolberg is het een unieke kans om zich in de geschiedenisboeken van Anderlecht te schrijven. Na acht seizoenen zonder trofee zou bekerwinst een enorme opsteker zijn voor de club en haar fans. In Brussel is het gevoel duidelijk: deze finale móét gewonnen worden.

Wie straks de beker in de lucht mag steken, hangt af van details. Een flits van klasse, een moment van concentratie, of misschien wel een penaltyreeks. Eén ding is zeker: met een vol stadion, veel spanning en grote belangen belooft deze finale tussen Club en Anderlecht een intense en beladen strijd te worden.