WK-LIVE 6/7: WK is voorbij voor deze héél ervaren pion van Engeland
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
WK-LIVE 6/7: WK is voorbij voor deze héél ervaren pion van Engeland
Jordan Henderson moet een polsoperatie ondergaan en mist daardoor de rest van het WK met Engeland, zo meldt The Athletic. De middenvelder van Brentford FC raakte vannacht geblesseerd na de wedstrijd tussen Mexico en Engeland (2-3, nvdr.).
Tijdens de vieringen kwam de speler ten val toen hij over een reclamebord klom. Op de persconferentie had Thomas Tuchel al verklaard dat het er niet goed uit zag voor de middenvelder. Na het incident werd hij meteen overgebracht naar een ziekenhuis in Mexico-Stad.
Jordan Henderson slowed down video. he snapped his arm. pic.twitter.com/jIeC8RIJcU— 🇬🇧 (@ceidwadol) July 6, 2026
De Brentford-speler kwam op dit WK slechts zes minuten in actie. Dat was tegen Panama, in de derde groepswedstrijd. Desalniettemin is het verlies wél een sportieve aderlating voor The Three Lions. De 36-jarige Henderson is met 90 caps een schat aan ervaring voor het team.
'Arne Slot maakt kans op schitterende nieuwe uitdaging'
Liverpool bedankte Arne Slot niet zo lang geleden voor bewezen diensten. De Nederlander kon na een uitstekend eerste seizoen op Anfield niet bevestigen in zijn tweede seizoen. Ondertussen wordt Slot gelinkt aan een heel mooie nieuwe uitdaging. (Lees meer)
LIVE: Heksenketel van 66.000 fans wacht Rode Duivels: Balogun zorgde voor extra motivatie
De Rode Duivels staan maandagavond (lokale tijd) voor een bijzonder pittige opdracht. In Seattle wacht een duel met de Verenigde Staten, dat niet alleen kan rekenen op het thuisvoordeel, maar ook op een kolkend stadion met zo'n 66.000 supporters die massaal achter de Stars and Stripes zullen staan. (Lees meer)
Donald Trump geeft contact met FIFA-voorzitter toe: "Infantino is een slimme man"
Het is aftellen naar de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België in de achtste finales van het WK. Wie op een rustige aanloop gehoopt had, komt bedrogen uit. De zaak rond VS-spits Folarin Balogun houdt iedereen in zijn greep. Donald Trump reageerde intussen nog eens. (Lees meer)
WK-LIVE 6/7: Spanje is op zijn hoede voor "geprikkelde" Ronaldo
We zouden het bijna vergeten door alle heisa, maar er wordt om 21.00 uur ook gevoetbald op het WK. Dan staat namelijk de kraker tussen Portugal en Spanje op het programma. De winnaar van dat duel wordt de volgende tegenstander van de VS of België.
Analiste en doelvrouw Riet Maes mocht vooruitblikken bij Sporza Daily en waarschuwt La Roja voor Cristiano Ronaldo. "Het is en blijft Cristiano Ronaldo", denkt ze.
"Ze zeggen vaak dat je moet weten wanneer je moet stoppen, maar langs de andere kant denk ik dat hij zo geprikkeld gaat zijn door de andere sterren, dat hij toch nog iets uit zijn mouw zal schudden." Dat belooft.
𝐈𝐓'𝐒 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐆𝐀𝐋 🇵🇹 𝐕𝐒 𝐒𝐏𝐀𝐈𝐍 🇪🇸 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐘 😍🍿— 433 (@433) July 6, 2026
Only one can reach the quarter-finals...
Will this be Cristiano Ronaldo's last World Cup game, or will he and Portugal eliminate Spain? 👀
𝗪𝗛𝗢’𝗩𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗚𝗢𝗧? 🤔 pic.twitter.com/i5ZpiJT9GB
Braziliaanse voetballegende onverbiddelijk: "Ancelotti is door het ijs gezakt"
Voor Brazilië zit het WK erop. De Goddelijke Kanaries verloren gisteren met 1-2 van een sterk Noorwegen - of Erling Haaland - en zullen ook in 2026 geen zesde ster mogen bijschrijven. Voormalig topspits Ronaldo Nazário duidt bondscoach Carlo Ancelotti aan als schuldige. (Lees meer)
Zaak Balogun ontploft in het gezicht van de Amerikanen: "Dát speelt in het voordeel van de Rode Duivels"
De spanning is te snijden voor de achtste finale tussen de Verenigde Staten en België. De zaak rond spits Folarin Balogun zet iedereen op scherp en geeft een onverwachte wending aan het duel. Filip Joos denkt dat het dossier de Rode Duivels een voordeel kan opleveren. (Lees meer)
Belgische voetbalbond legt hallucinante details op tafel in dossier Balogun
De zaak rond spits Foralin Balogun blijft de voetbalwereld beheersen. De Belgische voetbalbond kwam na de beslissing van de FIFA om de schorsing van de spits op te heffen al met een statement en stuurde nu een tweede communiqué de wereld in. De bond heeft nog niets gehoord van de FIFA. (Lees meer)
Amerikaanse ambassadeur zéér duidelijk over mogelijke inmenging van Trump in zaak Balogun
De wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België is nog niet begonnen of het gaat er al hevig aan toe. Dat heeft uiteraard te maken met de plots opheffing van de schorsing van Folarin Balogun, de spits van de Amerikanen. Ook Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België, spreekt. (Lees meer)
Mbappé, Olise, Haaland, Messi ... Beslist het WK dit jaar over de Ballon d’Or?
De strijd om de Ballon d'Or van 2026 zou weleens beslist kunnen worden tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Mbappé, Messi, Haaland en andere kanshebbers schitteren, maar alles lijkt af te hangen van het vervolg van het toernooi. (Lees meer)
Deze Rode Duivels moeten het verschil maken tegen de VS: "Wat hij voor België betekend heeft ..."
De Rode Duivels staan voor een pittige opdracht tegen de VS. Ons land zal het moeten opnemen tegen de elf Amerikanen op het veld, maar ook tegen een uitzinnig thuispubliek. Met de zaak Balogun op de achtergrond moeten Romelu Lukaku en Youri Tielemans hun ploeg bij de hand nemen. (Lees meer)
WK-LIVE 6/7: voetbalbond prikt naar FIFA met subtiele socialemediapostDe
Iedereen staat nu al op scherp voor de wedstrijd in de achtste finales tussen de Verenigde Staten en België. De onverwachte opheffing van de schorsing van VS-spits Folarin Balogun sloeg iedereen in ons land met verstomming, de Belgische voetbalbond incluis.
De bond kwam kort na de aankondiging met een statement en prikt nu subtiel naar de FIFA in een post op sociale media.
In een aankondiging van de wedstrijd zien we een foto van Tielemans, Meunier en Moreira. Op de locker naast Tielemans staat de niet te misverstane boodschap: "Red is Red".
… #USABEL pic.twitter.com/t4YNym9qxs— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 6, 2026
Peter Vandenbempt haalt uit naar FIFA en Gianni Infantino: "Zo ver zijn we dus al ..."
De voetbalwereld staat op zijn kop. De FIFA maakte de schorsing van VS-spits Folarin Balogun uit het niets ongedaan en dat zorgde voor ongeloof bij fans en waarnemers. Peter Vandenbempt reageert scherp. (Lees meer)
Blatter roept 'corruptie'
Hebben we het nu allemaal meegemaakt? Gewezen FIFA-baas Sepp Blatter - zeker geen ongeschreven blad in het verleden door verschillende aantijgingen over corruptie bij onder meer de toewijzing van het WK in Rusland en Qatar - heeft zich scherp uitgelaten over de zaak Balogun.
"Rode kaarten worden niet ingetrokken met politieke telefoontjes. Ze worden ingetrokken op basis van regels, bewijzen en onafhankelijke instanties. Als een Amerikaanse president tussenbeide komt bij de FIFA-voorzitter – en een speler plots wordt vrijgesproken vlak voor een WK-uitschakelingsmatch – dan is de vraag onvermijdelijk: Quo vadis, FIFA? Het voetbal mag nooit een speeltuin worden voor politieke macht", schrijft Blatter.
Red cards are not overturned by political phone calls. They are overturned by rules, evidence and independent bodies. If a U.S. President intervenes with the FIFA President — and a player is suddenly cleared before a World Cup knockout match — the question is unavoidable: Quo…— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 6, 2026
Waarom Jérémy Doku zijn WK aan het verknallen is
Erling Haaland schitterde en loodste Noorwegen naar de kwartfinales van het WK na Brazilië te hebben doen zinken. In België is het net het omgekeerde: Jérémy Doku beleeft een mislukt toernooi en slaagt er niet in Eden Hazard te vervangen. (Lees meer)
Artikel 27 redde ook Cristiano Ronaldo al
De kwijtschelding van een schorsing na een disciplinaire sanctie op het veld is voorzien in artikel 27 van de FIFA. Dat artikel geeft de Disciplinaire Commissie de mogelijkheid om een schorsing voorlopig op te heffen, op voorwaarde dat de betrokken speler gedurende een bepaalde periode geen nieuwe overtreding van een vergelijkbare ernst begaat. Gebeurt dat toch, dan kan die opheffing opnieuw ingetrokken worden.
Dat is het artikel waarop de FIFA zich beroept om Folarin Balogun, tot ieders verbazing, toch te laten meespelen in de achtste finale van komende nacht tegen België. Volgens L’Équipe is er in de archieven van de Disciplinaire Code vóór 2019 geen spoor van dat artikel 27 terug te vinden. Dat doet vermoeden dat het werd ingevoerd onder het voorzitterschap van Gianni Infantino.
Garrincha en Ronaldo eerder al gered door artikel 27
Toch gaat een precedent al terug tot 1962, toen de Braziliaanse legende Garrincha rood kreeg omdat hij in de halve finale van het WK tegen Chili een tegenstander een trap had gegeven. Tot algemene verbazing hief de FIFA de schorsing van Garrincha op, waardoor hij de finale kon spelen. Een cruciale meevaller, want Brazilië won die finale met 3-1 van Tsjechoslowakije.
Ook het internationale voetbal kreeg te maken met een recenter geval, dat zelfs invloed had op dit WK. Het verhaal gaat over Cristiano Ronaldo, die in de kwalificatiewedstrijd tegen Ierland werd uitgesloten na een elleboogstoot aan een tegenstander. CR7 werd aanvankelijk voor drie wedstrijden geschorst, wat hem de start van Portugal in het toernooi had kunnen doen missen. Maar na herbekijken van zijn dossier in het licht van artikel 27 verminderde de FIFA de straf tot één effectieve wedstrijd.
Trump mikpunt van spot, ook bondscoach Noorwegen roert zich
De affaire rond het opheffen van de schorsing van Folarin Balogun neemt gigantische proporties aan. De Noorse bondscoach Stale Solbakken toonde zich solidair, maar vooral erg ongerust. Ondertussen tieren de memes welig. (Lees meer)
FIFA antwoordt België... en legt ultimatum op
De soap rond Folarin Balogun blijft maar duren. Vanmorgen doorbrak de FIFA de stilte... om België een ultimatum te stellen, als onze delegatie haar rechten wil laten gelden. (Lees meer)
Neymar kondigt afscheid aan
"Ik heb het geprobeerd, ik heb het geprobeerd. Nu is het voorbij. De cirkel is rond: ik begon hier, ik eindig hier", aldus Neymar Junior in New York na de nederlaag van zijn Brazilië tegen Noorwegen. En zo neemt hij ook meteen afscheid van de Braziliaanse nationale ploeg, zoveel is duidelijk.
De ervaren Braziliaan was de verrassing in de Braziliaanse WK-selectie. Tegen Noorwegen mocht hij nog wat speelminuten verzamelen en in de absolute slotfase scoorde hij vanop de stip ook nog de 1-2. Zo verlaat hij het internationale toneel alsnog met een doelpunt en op een positieve noot, al komt de nederlaag wel zwaar aan.
Internationale pers is zeer duidelijk over de 'Balogun-affaire'
De opheffing van de schorsing van Folarin Balogun voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels zorgt internationaal voor heel wat ophef. We geven u graag een selectie mee uit de intussen wijdverspreide verontwaardiging. (Lees meer)
Filip Joos slaat er compleet naast met Jay-Z
De wedstrijd tussen Noorwegen en Brazilië was een heel spannende op het veld, maar ook naast het veld was er heel wat te beleven. Ook heel wat notabelen waren aanwezig in het publiek. En daarbij ging het toch even flink mis met het commentaar van Filip Joos.
Toen Jay-Z in beeld kwam, begon Joos verkeerdelijk over Walter Casagrande, een ex-speler van Torino en Brazilië. Die is overigens ondertussen journalist voor de Braziliaanse televisie en de gelijkenis is er op zich wel, maar na de rust kwam Joos wel tussen: "Een kijker maakte me er attent op dat het iemand anders was, iets met een Jay en de laatste letter van het alfabet."
Stinkt het zaakje? FIFA verwijdert plots slide uit presentatie Rode Duivels
Het nieuws van de dag? Dat is de kwijtgescholden schorsing van Folarin Balogun, de spits van de Verenigde Staten. De FIFA is nu met iets heel bijzonder gekomen in de matchpresentatie aan de Rode Duivels. Een slide werd plots ... verwijderd. (Lees meer)
Jordan Henderson breekt arm bij viering
Ongezien. Jordan Henderson heeft volgens bondscoach Thomas Tuchel een flinke blessure opgelopen aan zijn pols. De middenvelder kwam niet in actie tijdens de 3-2 overwinning op Mexico in het Aztekenstadion, maar ging onderuit terwijl hij feestvierde met ploeggenoten en fans.
Op beelden vanaf de tribune was te zien hoe de oud-speler van Ajax over de boarding wilde klimmen, maar daarbij struikelde en bijzonder ongelukkig terechtkwam. Die beelden doen wat denken aan Comedy Capers. Het lijkt er meteen op dat het einde WK zal zijn voor de Engelse speler, al kwam die dus niet in actie tegen Mexico.
Jordan Henderson se rompió el brazo saltando la publicidad en los festejos de Inglaterra. Se perderá lo que resta de la Copa del Mundo pic.twitter.com/XYtUtoYdAp— Analistas APP descárgala (@SomosAnalistas_) July 6, 2026
Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen VS
Deze maandag (lokale tijd, in de nacht van maandag op dinsdag Belgische tijd) nemen de Rode Duivels het op tegen het gastland van het WK 2026: de Verenigde Staten. Een duel dat bijzonder spannend belooft te worden. Dit is onze basiself. (Lees meer)
Nog 1 gastland blijft over: Engeland al strijdend voorbij Mexico naar de kwartfinales
Nog welgeteld één gastland blijft over op het WK ... de Verenigde Staten. Engeland heeft immers Mexico uitgeschakeld en moest hiervoor de mouwen opstropen. (Lees meer)
Waanzinnige statistiek van Brazilië tegen Europese teams, ook Engeland door
Is het een stunt of is het dat niet? Daar zal 'de jury' het misschien niet over eens zijn. Maar voor Brazilië is het andermaal niet gelukt om te winnen van een Europees team in de knock-outs van een groot toernooi. Erling Haaland was de held van de avond - alweer. (Lees meer)
Enorm risico voor VS als KBVB naar het TAS trekt in zaak Balogun
De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beschikt mogelijk toch nog over een juridisch middel in de veelbesproken zaak rond Folarin Balogun. Volgens informatie van Belga kan de ad-hoccommissie van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) zich nog over het dossier buigen. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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