Enorm risico voor VS als KBVB naar het TAS trekt in zaak Balogun

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beschikt mogelijk toch nog over een juridisch middel in de veelbesproken zaak rond Folarin Balogun. Volgens informatie van Belga kan de ad-hoccommissie van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) zich nog over het dossier buigen.

Daags voor de achtste finale tussen België en de Verenigde Staten besloot de Wereldvoetbalbond FIFA om Balogun alsnog speelgerechtigd te verklaren. De Amerikaanse spits had in de vorige ronde tegen Bosnië en Herzegovina een directe rode kaart gekregen na een tackle op Tarik Muharemovic.

Start KBVB procedure bij het TAS?

Normaal leidt een uitsluiting met direct rood automatisch tot een schorsing van één wedstrijd. Tegen die automatische schorsing is geen beroep mogelijk. De disciplinaire commissie van de FIFA paste echter artikel 27 toe, waardoor de schorsing volledig voorwaardelijk werd gemaakt en Balogun alsnog in actie kan komen tegen de Rode Duivels.

Net daar wringt volgens sportjuristen het schoentje. Omdat het om een automatische schorsing gaat en niet om een disciplinaire sanctie, lijkt de FIFA haar eigen reglementen ruim te interpreteren. Dat zou de deur kunnen openen voor een procedure bij het TAS.

De KBVB kan de beslissing niet aanvechten bij de FIFA zelf, aangezien de zaak betrekking heeft op een Amerikaanse speler. Bij grote toernooien beschikt het TAS echter over een speciale ad-hoccommissie die binnen zeer korte termijn bindende uitspraken kan doen.

Forfaitcijfers voor VS bij uitspraak in hun voordeel?

De timing maakt de situatie bijzonder delicaat. De commissie streeft ernaar binnen 48 uur uitspraak te doen, maar het is niet zeker dat die beslissing nog voor de aftrap van België-Verenigde Staten zal volgen.



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Dat houdt een groot risico in voor de Amerikanen. Als de VS Balogun opstelt en het TAS nadien oordeelt dat hij toch niet speelgerechtigd was, dreigt een nederlaag met forfaitcijfers. Het is nu aan de Belgische voetbalbond om te beslissen of ze effectief de stap naar het Internationaal Sporttribunaal zet.