Enorm risico voor VS als KBVB naar het TAS trekt in zaak Balogun

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Enorm risico voor VS als KBVB naar het TAS trekt in zaak Balogun
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beschikt mogelijk toch nog over een juridisch middel in de veelbesproken zaak rond Folarin Balogun. Volgens informatie van Belga kan de ad-hoccommissie van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) zich nog over het dossier buigen.

Daags voor de achtste finale tussen België en de Verenigde Staten besloot de Wereldvoetbalbond FIFA om Balogun alsnog speelgerechtigd te verklaren. De Amerikaanse spits had in de vorige ronde tegen Bosnië en Herzegovina een directe rode kaart gekregen na een tackle op Tarik Muharemovic.

Start KBVB procedure bij het TAS?

Normaal leidt een uitsluiting met direct rood automatisch tot een schorsing van één wedstrijd. Tegen die automatische schorsing is geen beroep mogelijk. De disciplinaire commissie van de FIFA paste echter artikel 27 toe, waardoor de schorsing volledig voorwaardelijk werd gemaakt en Balogun alsnog in actie kan komen tegen de Rode Duivels.

Net daar wringt volgens sportjuristen het schoentje. Omdat het om een automatische schorsing gaat en niet om een disciplinaire sanctie, lijkt de FIFA haar eigen reglementen ruim te interpreteren. Dat zou de deur kunnen openen voor een procedure bij het TAS.

De KBVB kan de beslissing niet aanvechten bij de FIFA zelf, aangezien de zaak betrekking heeft op een Amerikaanse speler. Bij grote toernooien beschikt het TAS echter over een speciale ad-hoccommissie die binnen zeer korte termijn bindende uitspraken kan doen.

Forfaitcijfers voor VS bij uitspraak in hun voordeel?

De timing maakt de situatie bijzonder delicaat. De commissie streeft ernaar binnen 48 uur uitspraak te doen, maar het is niet zeker dat die beslissing nog voor de aftrap van België-Verenigde Staten zal volgen.

Lees ook... Internationale pers spreekt schande over beslissing: "Hoe was jullie ochtend?"

Dat houdt een groot risico in voor de Amerikanen. Als de VS Balogun opstelt en het TAS nadien oordeelt dat hij toch niet speelgerechtigd was, dreigt een nederlaag met forfaitcijfers. Het is nu aan de Belgische voetbalbond om te beslissen of ze effectief de stap naar het Internationaal Sporttribunaal zet.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Verenigde Staten - België live op Voetbalkrant.com vanaf 02:00 (07/07).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Verenigde Staten
Folarin Balogun

Meer nieuws

Internationale pers spreekt schande over beslissing: "Hoe was jullie ochtend?"

Internationale pers spreekt schande over beslissing: "Hoe was jullie ochtend?"

22:46
3
Analisten in België én Nederland duidelijk: "Een schande is het zeker"

Analisten in België én Nederland duidelijk: "Een schande is het zeker"

23:00
FIFA laat Balogun toch spelen

FIFA laat Balogun toch spelen

20:00
77
Pochettino met hallucinant betoog over Balogun: "99,99 procent zal dit terecht vinden"

Pochettino met hallucinant betoog over Balogun: "99,99 procent zal dit terecht vinden"

23:14
6
WK-LIVE 5/7: Ronaldo kondigt afscheid aan

WK-LIVE 5/7: Ronaldo kondigt afscheid aan

23:18
Rudi Garcia sneert naar FIFA: "Ik wist niet dat 5 juli de nieuwe 1 april was"

Rudi Garcia sneert naar FIFA: "Ik wist niet dat 5 juli de nieuwe 1 april was"

22:20
1
Belgische Voetbalbond woedend na beslissing over Balogun: statement van KBVB héél duidelijk

Belgische Voetbalbond woedend na beslissing over Balogun: statement van KBVB héél duidelijk

21:20
30
Schandaal? Trump stuurt wel érg opvallend bericht de wereld in

Schandaal? Trump stuurt wel érg opvallend bericht de wereld in

21:00
14
Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront"

Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront"

15:55
8
Amerikanen bezorgen Rode Duivels stevige realitycheck: "Dat telt nu niet"

Amerikanen bezorgen Rode Duivels stevige realitycheck: "Dat telt nu niet"

15:30
Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek

Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek

14:25
2
Rode Duivels op zoek naar geschiedenis, maar deze 11 doen het

Rode Duivels op zoek naar geschiedenis, maar deze 11 doen het

21:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer

20:30
Genoemd bij Anderlecht, maar nu verantwoordelijke bij Engelse traditieclub

Genoemd bij Anderlecht, maar nu verantwoordelijke bij Engelse traditieclub

20:30
Haaland en held Nyland sturen Brazilië naar huis: Noorwegen stoot na stunt door naar kwartfinales

Haaland en held Nyland sturen Brazilië naar huis: Noorwegen stoot na stunt door naar kwartfinales

01:57
DONE DEAL: ex-speler Standard, Genk en Gent verlaat club ondanks verrassende titel

DONE DEAL: ex-speler Standard, Genk en Gent verlaat club ondanks verrassende titel

19:30
1
Supporters KAA Gent komen in opstand: "Weer Gents DNA weg"

Supporters KAA Gent komen in opstand: "Weer Gents DNA weg"

19:00
1
Waanzinnige statistiek van Brazilië tegen Europese teams, Haaland de held

Waanzinnige statistiek van Brazilië tegen Europese teams, Haaland de held

00:06
1
Nieuwkomers Union maken indruk, wat met OH Leuven en Beveren?

Nieuwkomers Union maken indruk, wat met OH Leuven en Beveren?

18:30
Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend

Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend

09:00
1
'FC Barcelona mag volop dromen van Portugese WK-ganger'

'FC Barcelona mag volop dromen van Portugese WK-ganger'

18:00
2
WK-LIVE 6/7

WK-LIVE 6/7

00:00
Nederlands international likt wonden: "Waren ervan overtuigd dat we wereldkampioen zouden worden"

Nederlands international likt wonden: "Waren ervan overtuigd dat we wereldkampioen zouden worden"

16:30
3
De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen

De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen

07:30
Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs

Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs

07:00
3
Paraguay bijt van zich af na ordinaire schoppartij: "Op het veld vechten we als leeuwen"

Paraguay bijt van zich af na ordinaire schoppartij: "Op het veld vechten we als leeuwen"

13:55
4
OFFICIEEL: Real Madrid heeft gedroomde topaanwinst helemaal beet

OFFICIEEL: Real Madrid heeft gedroomde topaanwinst helemaal beet

13:20
KRC Genk maakt belangrijke contractverlenging bekend

KRC Genk maakt belangrijke contractverlenging bekend

12:43
1
DONE DEAL: Lokeren stunt en haalt zoon van Gouden Schoen Anderlecht in huis

DONE DEAL: Lokeren stunt en haalt zoon van Gouden Schoen Anderlecht in huis

12:00
2
🎥 Twee voormalige Anderlecht-spelers schitteren aan andere kant van de wereld

🎥 Twee voormalige Anderlecht-spelers schitteren aan andere kant van de wereld

11:30
Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie

Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie

11:00
9
DONE DEAL: JPL-club gaat hard en mag opnieuw miljoenen bijschrijven op de rekening

DONE DEAL: JPL-club gaat hard en mag opnieuw miljoenen bijschrijven op de rekening

10:30
Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

04/07
2
DONE DEAL: JPL-club slaat stevige slag met Belg van PSV Eindhoven

DONE DEAL: JPL-club slaat stevige slag met Belg van PSV Eindhoven

08:30
'Dévy Rigaux dringt aan op volgende transfer uit JPL'

'Dévy Rigaux dringt aan op volgende transfer uit JPL'

10:00
1
Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in"

Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in"

09:30
24

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/8 Finales
Canada Canada 0-3 Marokko Marokko
Paraguay Paraguay 0-1 Frankrijk Frankrijk
Brazilië Brazilië 1-2 Noorwegen Noorwegen
Mexico Mexico 02:00 Engeland Engeland
Portugal Portugal 21:00 Spanje Spanje
Verenigde Staten Verenigde Staten 07/07 België België
Argentinië Argentinië 07/07 Egypte Egypte
Zwitserland Zwitserland 07/07 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Bernescot13 Bernescot13 over Zware domper voor Rode Duivels: ineens laat FIFA Balogun toch spelen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Rudi Garcia sneert naar FIFA: "Ik wist niet dat 5 juli de nieuwe 1 april was" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Enorm risico voor VS als KBVB naar het TAS trekt in zaak Balogun Fan1880 Fan1880 over Rode Duivels op zoek naar geschiedenis, maar deze 11 doen het Fan1880 Fan1880 over Pochettino dolblij met opheffing schorsing Balogun: "99,99 procent zal dit terecht vinden" Viva Charleroi Viva Charleroi over Mauricio Pochettino est ravi : "99,99 % trouveront cette décision justifiée" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Schandaal? Trump stuurt wel érg opvallende tweet de wereld in FC Bubbles FC Bubbles over Waanzinnige statistiek van Brazilië tegen Europese teams, Haaland de held roeienongt roeienongt over Brazilië - Noorwegen: 1-2 Vital Verheyen Vital Verheyen over Belgische Voetbalbond woedend na beslissing over Balogun: statement van KBVB héél duidelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved