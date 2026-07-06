Waanzinnige statistiek van Brazilië tegen Europese teams, ook Engeland door
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Is het een stunt of is het dat niet? Daar zal 'de jury' het misschien niet over eens zijn. Maar voor Brazilië is het andermaal niet gelukt om te winnen van een Europees team in de knock-outs van een groot toernooi. Erling Haaland was de held van de avond - alweer.
Ook Engeland door naar kwartfinales
Engeland heeft Mexico verslagen. Na een ongeziene thriller werd het 3-2 voor de Engelsen. Nochtans had Mexico nog meer dan een halfuur met een man meer mogen spelen. Jude Bellingham was de held met twee doelpunten in de eerste helft voor The Three Lions.
Quinones had er voor de rust nog 1-2 van gemaakt, na de rust scoorden Kane en Jimenez nog vanop de stip. Zo werd het 2-3. Tien minuten na de rust had Quansah rood gepakt voor de Engelsen, waardoor Mexico nog meer dan een halfuur kon beuken tegen tien Engelsen. Een gelijkmaker viel er uiteindelijk niet meer, waardoor nu ook het tweede gastland uitgeschakeld is.
Is het een stunt of is het dat niet? Daar zal 'de jury' het misschien niet over eens zijn. Maar voor Brazilië is het andermaal niet gelukt om te winnen van een Europees team in de knock-outs van een groot toernooi. Erling Haaland was de held van de avond - alweer.
Brazilië tegen Europese teams in de knock-outfase van het WK? Dat was al een tijdje geen succesformule. SInds ze het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea wonnen, zijn ze er altijd uitgevlogen tegen een Europese tegenstander.
Ghana, Chili (2x), Colombia, Mexico, Zuid-Korea en in de vorige ronde van dit WK Japan leverden telkens een overwinning op de laatste twintig jaar, maar tegen Frankrijk, Nederland (2x), Duitsland, België en Kroatië liep het telkens verkeerd.
Brazilië verliest nu ook van Noorwegen
En daar mag nu ook een zevende nederlaag op rij aan toegevoegd worden in de knock-outs, want ook Noorwegen was te sterk voor de Brazilianen. Met dank aan een heel erg sterke Erling Haaland uiteraard, voor de zoveelste keer.
Met twee doelpunten was hij dé man voor de Noren. Eerst kopte hij een voorzet knap tegen de touwen, daarna was er ook nog een schot uit de tweede lijn om de 0-2 te maken, beiden diep in de tweede helft. Het had ook helemaal anders kunnen lopen, want vroeg in de wedstrijd kreeg Brazilië op aangeven van de VAR een elfmeter. Die werd echter puik gered door de Noorse doelman.
Noorwegen met twee goals van Erling Haaland voorbij Brazilië
In de tweede helft was er ook nog een grote kans voor Endrick, maar die trapte de bal pardoes naast. Erling Haaland van zijn kant zit aan zeven doelpunten en komt zo naast Messi en Mbappé in de topschuttersstand. En dat dan nog een keer met een wedstrijd minder gespeeld.
"Als hij een kans krijgt, dan is het bingo hé. Zo simpel is het. Hij doet het zo bewust en hij laat zo mooie dingen zien", aldus Wesley Sonck ook meteen in de analyse bij Sporza Live. In de absolute slotfase kon de ingevallen Neymar vanop de stip nog de 1-2 maken - vermoedelijk zijn laatste wapenfeit ooit op een wereldkampioenschap. En de Noren? Die zijn ook tegen Mexico of Engeland zeker niet kansloos.
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