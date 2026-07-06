Waanzinnige statistiek van Brazilië tegen Europese teams, ook Engeland door

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Is het een stunt of is het dat niet? Daar zal 'de jury' het misschien niet over eens zijn. Maar voor Brazilië is het andermaal niet gelukt om te winnen van een Europees team in de knock-outs van een groot toernooi. Erling Haaland was de held van de avond - alweer.