Waanzinnige statistiek van Brazilië tegen Europese teams, ook Engeland door

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 1 reacties
Waanzinnige statistiek van Brazilië tegen Europese teams, ook Engeland door
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Is het een stunt of is het dat niet? Daar zal 'de jury' het misschien niet over eens zijn. Maar voor Brazilië is het andermaal niet gelukt om te winnen van een Europees team in de knock-outs van een groot toernooi. Erling Haaland was de held van de avond - alweer.

Aernout Van Lindt

Ook Engeland door naar kwartfinales

Engeland heeft Mexico verslagen. Na een ongeziene thriller werd het 3-2 voor de Engelsen. Nochtans had Mexico nog meer dan een halfuur met een man meer mogen spelen. Jude Bellingham was de held met twee doelpunten in de eerste helft voor The Three Lions.

Quinones had er voor de rust nog 1-2 van gemaakt, na de rust scoorden Kane en Jimenez nog vanop de stip. Zo werd het 2-3. Tien minuten na de rust had Quansah rood gepakt voor de Engelsen, waardoor Mexico nog meer dan een halfuur kon beuken tegen tien Engelsen. Een gelijkmaker viel er uiteindelijk niet meer, waardoor nu ook het tweede gastland uitgeschakeld is.

Is het een stunt of is het dat niet? Daar zal 'de jury' het misschien niet over eens zijn. Maar voor Brazilië is het andermaal niet gelukt om te winnen van een Europees team in de knock-outs van een groot toernooi. Erling Haaland was de held van de avond - alweer.

Brazilië tegen Europese teams in de knock-outfase van het WK? Dat was al een tijdje geen succesformule. SInds ze het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea wonnen, zijn ze er altijd uitgevlogen tegen een Europese tegenstander.

Ghana, Chili (2x), Colombia, Mexico, Zuid-Korea en in de vorige ronde van dit WK Japan leverden telkens een overwinning op de laatste twintig jaar, maar tegen Frankrijk, Nederland (2x), Duitsland, België en Kroatië liep het telkens verkeerd.

Brazilië verliest nu ook van Noorwegen

En daar mag nu ook een zevende nederlaag op rij aan toegevoegd worden in de knock-outs, want ook Noorwegen was te sterk voor de Brazilianen. Met dank aan een heel erg sterke Erling Haaland uiteraard, voor de zoveelste keer. 



Met twee doelpunten was hij dé man voor de Noren. Eerst kopte hij een voorzet knap tegen de touwen, daarna was er ook nog een schot uit de tweede lijn om de 0-2 te maken, beiden diep in de tweede helft. Het had ook helemaal anders kunnen lopen, want vroeg in de wedstrijd kreeg Brazilië op aangeven van de VAR een elfmeter. Die werd echter puik gered door de Noorse doelman.

Noorwegen met twee goals van Erling Haaland voorbij Brazilië

In de tweede helft was er ook nog een grote kans voor Endrick, maar die trapte de bal pardoes naast. Erling Haaland van zijn kant zit aan zeven doelpunten en komt zo naast Messi en Mbappé in de topschuttersstand. En dat dan nog een keer met een wedstrijd minder gespeeld.

"Als hij een kans krijgt, dan is het bingo hé. Zo simpel is het. Hij doet het zo bewust en hij laat zo mooie dingen zien", aldus Wesley Sonck ook meteen in de analyse bij Sporza Live. In de absolute slotfase kon de ingevallen Neymar vanop de stip nog de 1-2 maken - vermoedelijk zijn laatste wapenfeit ooit op een wereldkampioenschap. En de Noren? Die zijn ook tegen Mexico of Engeland zeker niet kansloos.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Brazilië
Noorwegen
Erling Håland
Neymar

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/8 Finales
Canada Canada 0-3 Marokko Marokko
Paraguay Paraguay 0-1 Frankrijk Frankrijk
Brazilië Brazilië 1-2 Noorwegen Noorwegen
Mexico Mexico 2-3 Engeland Engeland
Portugal Portugal 21:00 Spanje Spanje
Verenigde Staten Verenigde Staten 07/07 België België
Argentinië Argentinië 07/07 Egypte Egypte
Zwitserland Zwitserland 07/07 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Belgische Voetbalbond woedend na beslissing over Balogun: statement van KBVB héél duidelijk TIGERMANIA TIGERMANIA over Enorm risico voor VS als KBVB naar het TAS trekt in zaak Balogun ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Wij tegen een heel land: dit zijn onze Rode Duivels voor VS-België Arsène L. Arsène L. over Paraguay bijt van zich af na ordinaire schoppartij: "Op het veld vechten we als leeuwen" pief pief over Zware domper voor Rode Duivels: ineens laat FIFA Balogun toch spelen Demogorgon Demogorgon over Pochettino dolblij met opheffing schorsing Balogun: "99,99 procent zal dit terecht vinden" TIGERMANIA TIGERMANIA over Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Rudi Garcia sneert naar FIFA: "Ik wist niet dat 5 juli de nieuwe 1 april was" Fan1880 Fan1880 over Rode Duivels op zoek naar geschiedenis, maar deze 11 doen het Viva Charleroi Viva Charleroi over Mauricio Pochettino est ravi : "99,99 % trouveront cette décision justifiée" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved