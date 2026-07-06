Stinkt het zaakje? FIFA verwijdert plots slide uit presentatie Rode Duivels

Het nieuws van de dag? Dat is de kwijtgescholden schorsing van Folarin Balogun, de spits van de Verenigde Staten. De FIFA is nu met iets heel bijzonder gekomen in de matchpresentatie aan de Rode Duivels. Een slide werd plots ... verwijderd.

Johan Walckiers vanuit Seattle

Het lijkt een detail, maar het is het eigenlijk niet. De FIFA-presentatie over de wedstrijd tegen de Verenigde Staten doet nog meer bijzondere dingen verraden dan de teruggedraaide schorsing van Balogun eigenlijk al deed vermoeden.

Elke avond voor de match is er een soort presentatie door de FIFA. In de vorige vier presentaties tegen Egypte, Iran, Nieuw-Zeeland en Senegal stond daar telkens in dat je bij twee gele kaarten of een rode kaart automatisch geschorst bent voor de volgende match.

Slide werd verwijderd door de FIFA uit de matchpresentatie

Toen België zondag, aan de vooravond van de match tegen de Verenigde Staten, voor de vijfde keer die presentatie kreeg, bleek er toch iets veranderd. Plots was die bewuste slide over schorsing na twee gele kaarten en een rode kaart verdwenen.

Alsof de regel in kwestie nooit heeft bestaan, dus. En FIFA gewoon zijn gang kon gaan door de schorsing van VS-spits Folarin Balogun ongedaan te maken. Bij België weten ze echter nog van de vorige wedstrijden en er zijn ook beelden gemaakt van de eerdere presentaties.



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Alle deelnemende landen zijn nochtans op de hoogte van de situatie

Daardoor weten ze bij de KBVB ook maar al te goed dat de bewuste slide er vier keer heeft ingezeten en er dus nu bewust is uitgehaald. Het zet ook de arbitrage voor de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Team USA enorm onder druk.

Elke beslissing die zij zullen nemen, zal vanaf heden met argusogen worden gevolgd. En als het TAS nog eventueel tussen zou komen, dan lijkt ook daar nog wat mogelijk. De integriteit van het WK en van de sport is in gevaar aan het komen - een gevaarlijk precedent.