Donald Trump geeft contact met FIFA-voorzitter toe: "Infantino is een slimme man"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Donald Trump geeft contact met FIFA-voorzitter toe: "Infantino is een slimme man"
Foto: © photonews

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Het is aftellen naar de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België in de achtste finales van het WK. Wie op een rustige aanloop gehoopt had, komt bedrogen uit. De zaak rond VS-spits Folarin Balogun houdt iedereen in zijn greep. Donald Trump reageerde intussen nog eens.

Balogun kreeg in de zestiende finales tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart, maar zal door een tussenkomst van de FIFA toch mogen aantreden tegen de Rode Duivels. Volgens verschillende buitenlandse bronnen had Donald Trump contact met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om de rode kaart terug te draaien.

Oval Office

Trump reageerde na de beslissing tevreden op zijn eigen socialemedianetwerk 'Truth Social' en heeft nu opnieuw van zich laten horen op een officieel persmoment in het Oval Office. Hij had het daarbij ook over de scheidsrechter in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina.

"Ik ben iemand die van sport houdt en heb die match bekeken. De actie van Balogun was helemaal geen fout", zei Trump. "Deze scheidsrechter, die een  beetje verdacht is als je zijn verleden bekijkt ... Hij nam een beslissing die niemand kon geloven. Hij is onze beste speler, of een van onze beste spelers. En hij gaf hem een rode kaart."

Trump vroeg enkel een herziening

Trump gaf toe dat er contact is geweest met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "Het enige wat ik gedaan heb, is om een herziening vragen, omdat ik niet vond dat het een overtreding was. Maar ik heb de FIFA niet gezegd wat het moest doen. Infantino is een slimme, slimme man."

Hij richtte zich ook tot ons land. "De mensen in België kunnen heel trots zijn als ze deze match winnen. Als ze de wedstrijd zouden winnen zonder de aanwezigheid van Balogun, zou het een ander gevoel zijn."

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Steeds meer info

Er komt dus steeds meer informatie naar buiten over de zaak. De voetbalbond kwam eerder vandaag ook met een tweede statement waarin het zegt nog niets gehoord te hebben van de FIFA.

Het is nu aan de Rode Duivels om het hoofd koel te houden. Zij kunnen op het veld tonen waar het om draait in de sport waar we allemaal zo van houden: voetbal.

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