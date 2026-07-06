Waarom Jérémy Doku zijn WK aan het verknallen is

Erling Haaland schitterde en loodste Noorwegen naar de kwartfinales van het WK na Brazilië te hebben doen zinken. In België is het net het omgekeerde: Jérémy Doku beleeft een mislukt toernooi en slaagt er niet in Eden Hazard te vervangen.

Erling Haaland doet precies wat men van hem verwacht, en zelfs nog wat meer. Gisteravond legde de cyborg van Manchester City Brazilië eigenhandig over de knie door twee keer te scoren, waardoor Noorwegen zich voor het eerst in zijn geschiedenis plaatste voor de kwartfinales van het WK 2026. Met 7 goals in slechts 5 wedstrijden op zijn allereerste WK draagt de 25-jarige spits alle hoop van zijn volk op zijn reusachtige schouders.

Deze Noorse zegetocht wekt bij ons, in België, een vleugje nostalgie op. Een grootse speler die een hele natie kan doen ontbranden: zo iemand hebben de Rode Duivels niet meer gehad sinds het afscheid van de grote Eden Hazard. We hoopten zijn waardige opvolger te vinden in Jérémy Doku om de verdedigingen van de tegenstanders open te rijten, maar je moet vaststellen dat de jonge winger op dit WK nog niet aan de verwachtingen voldoet.

Jérémy Doku blijft voorlopig onder de regelmaat

Het toernooi van Doku oogt voorlopig als een gemiste afspraak, door een aaneenschakeling van fysieke en persoonlijke tegenslagen. Al bij de opener tegen Egypte oogde de winger zwaar en zonder versnelling, gehinderd door een luchtweginfectie die zijn elan brak. Terwijl men een reactie verwachtte, moest de speler de groep verlaten voor een bliksembezoek aan Londen om de geboorte van zijn zoon bij te wonen, waardoor hij de cruciale match tegen Iran miste. Terug voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland kreeg Doku een basisplaats. Hij kon geen stempel drukken en Rudi Garcia besloot hem nog voor het uur te vervangen.

De zestiende finale tegen Senegal bevestigde helaas die forse collectieve en individuele inspiratiedip. Doku speelde een erg bleke partij en was een van de minst geïnspireerde Duivels op het veld. Aanvoelend dat de wind draaide, nam bondscoach Garcia zijn verantwoordelijkheid door hem al in de 56e minuut te vervangen om het lot van de wedstrijd te proberen keren.

De laatste kans tegen de USA?

Een stevig tactisch besluit dat helemaal niet in de smaak viel bij de ster van Manchester City. Toen hij terugkeerde naar de bank, stonden ergernis en frustratie onmiskenbaar op zijn gezicht te lezen, een spanning die zelfs vanuit onze salons zichtbaar was. Terwijl Haaland het met zijn nationale ploeg flikt, is België nog steeds op zoek naar een leider die de ploeg naar de top kan gidsen.



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België neemt het dinsdag om 2 uur ’s ochtends op tegen de Verenigde Staten voor een plek in de kwartfinales van het WK. Volgens de geruchtenmolen zou Doku starten. Hij krijgt dan eindelijk de kans om zijn WK echt op gang te trekken. Zijn laatste kans?