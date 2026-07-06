FIFA antwoordt België... en legt ultimatum op

FIFA antwoordt België... en legt ultimatum op
Foto: © photonews
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De soap rond Folarin Balogun blijft maar duren. Vanmorgen doorbrak de FIFA de stilte... om België een ultimatum te stellen, als onze delegatie haar rechten wil laten gelden.

Op Amerikaanse bodem stonden de telefoons vannacht roodgloeiend. Zowel tussen het Witte Huis en de FIFA als binnen de Belgische delegatie staat iedereen op scherp over de inzetbaarheid van Folarin Balogun voor de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België.

Iedereen staat op scherp

De Amerikanen konden geen beroep aantekenen tegen zijn schorsing na zijn rode kaart tegen Bosnië, maar de FIFA heeft de schorsing van de spits van AS Monaco toch opgeheven. De Belgische bond reageerde via een mededeling en hekelde de tegenstrijdigheid die dit in het reglement blootlegt.

Maar heeft ze eigenlijk wel iets te zeggen? De FIFA kon niet anders dan met die reactie rekening houden, bovenop de algemene verontwaardiging die internationaal is ontstaan. Na enkele uren stilte heeft de Wereldvoetbalbond op België gereageerd.

De Belgische bond moet reageren... zonder alle kaarten in handen te hebben

Onze bestuurders hebben tot 5 uur lokale tijd (14 uur Belgische tijd) om hun rechten te proberen te laten gelden door hun argumenten voor te leggen. Gianni Infantino heeft ook een Qatarese arbiter aangeduid om de beslissing van de disciplinaire commissie van de FIFA te beoordelen.

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Opnieuw een extra schijnvertoning in dit dossier? Temeer daar de Belgische bond tot op vandaag noch de beslissing zelf om de schorsing van Folarin Balogun op te heffen, noch de motivering daarvoor heeft ontvangen. Bovendien is het verslag van de scheidsrechter van de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Bosnië, waarin Balogun werd uitgesloten, nog altijd niet overgemaakt, ondanks de herhaalde verzoeken van onze voetbalbond.

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