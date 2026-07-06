Een enorm Amerikaans risico met een als-factor: TAS kan Rode Duivels in ieder scenario aan overwinning helpen

De voetbalwereld staat op zijn kop door de affaire rond Folarin Balogun. De héél vreemde verhoudingen tussenHhet Witte Huis en wereldvoetbalbond FIFA zouden veel zwaardere gevolgen kunnen hebben voor de Verenigde Staten dan enkel voor de match van vanavond tegen de Rode Duivels.

Door artikel 27 van het eigen reglement te gebruiken om Folarin Balogun - die oorspronkelijk geschorst was na zijn rode kaart tegen Bosnië - toch speelgerechtigd te verklaren heeft de FIFA een gevaarlijk precedent geschapen in het internationale voetbal. Zeker omdat die ingreep - aangestuurd door Donald Trump - ook juridische tegenstrijdigheden blootlegt.

In een reactie aan RTBF deelt sportadvocaat Sébastien Ledure de verbazing van de Belgische voetbalbond. “De FIFA heeft naar ons gevoel een foutieve toepassing van het reglement gemaakt. Ze heeft beslist om artikel 27 toe te passen op een situatie die helemaal niet onder artikel 27 valt. Men probeert een regel toe te passen die eigenlijk voor een andere context bedoeld is. Bijvoorbeeld: voor een speler die twee of drie wedstrijden geschorst zou zijn kan artikel 27 toelaten om de uitvoering van die beslissing op te schorten. Al blijft dat op zich al behoorlijk arbitrair. Maar hier is een ander artikel van toepassing: artikel 66.4 van de FIFA-code.”

Artikel 27 is helemaal niét voor deze context bedoeld

Dat artikel zegt nochtans zwart op wit dat een speler bij een rode kaart automatisch geschorst is voor de volgende wedstrijd. Vanuit juridisch standpunt lijkt de positie van de FIFA dus moeilijk vol te houden. De KBVB heeft daarom haar advocaten ingeschakeld om haar rechten te onderzoeken. Alleen: bij wie kan ze terecht? De FIFA heeft de Belgische reactie geïnterpreteerd als een verzoek tot beroep, terwijl ze heel goed weet dat zo’n beroep zo goed als geen kans op slagen heeft.

Sébastien Ledure ziet vooral een juridisch vacuüm. “In principe kunnen disciplinaire beslissingen die voortvloeien uit een rode kaart en die het voorwerp zijn van disciplinaire procedures enkel aangevochten worden door de benadeelde partij, dus de Amerikaanse federatie of de speler zelf. Reglementair bestaat het beroepsrecht in dit soort situaties dus niet voor een derde partij zoals de Belgische bond. Binnen de FIFA-reglementen is de mogelijkheid om beroep aan te tekenen door een andere ploeg niet voorzien.”

TAS kan dé reddingsboei zijn voor België

De reddingsboei voor België zou het TAS kunnen zijn - het internationaal Sporttribunaal in Zwitserland. Maar ook daar is niets zeker. “Ook hier bepaalt het FIFA-reglement dat voor beslissingen of disciplinaire procedures die maximaal tot vier wedstrijden schorsing leiden een beroep bij het TAS in principe niet mogelijk is. Daardoor zit de Belgische bond - zowel intern bij de FIFA als extern bij het TAS - theoretisch zonder verhaalmogelijkheid.”



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België lijkt er toch alle belang bij te hebben om een spoedprocedure bij het TAS op te starten. “Het TAS zou 48 uur hebben om een beslissing te nemen. Het heeft een ‘ad hoc’-kamer, speciaal ingericht voor het WK. In theorie kunnen ze dus heel snel beslissen, zelfs binnen enkele uren. Als het TAS gevat wordt, dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel neemt het TAS nog voor de match van vanavond een beslissing en dan moet iedereen zich daarbij neerleggen. Ofwel komt er geen beslissing vóór de match en dan nemen volgens ons net de Amerikanen een risico.”

Enorm risico... als het TAS géén uitspraak doet

Dat laatste scenario kan de Rode Duivels zelfs een zege aan de groene tafel opleveren. “Stel dat ze een speler opstellen en het TAS neemt na de match - binnen de 48 uur - een beslissing die de FIFA-beslissing vernietigt door te bevestigen dat de speler volgens artikel 66.4 automatisch geschorst was voor deze wedstrijd riskeert de Amerikaanse federatie te verliezen met forfait omdat ze een speler heeft opgesteld die niet speelgerechtigd was.”