Internationale pers is zeer duidelijk over de 'Balogun-affaire'

Internationale pers is zeer duidelijk over de 'Balogun-affaire'
Foto: © photonews
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De opheffing van de schorsing van Folarin Balogun voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels zorgt internationaal voor heel wat ophef. We geven u graag een selectie mee uit de intussen wijdverspreide verontwaardiging.

Door de directe impact op de wedstrijd van maandagnacht kwamen de eerste felle reacties logischerwijs vooral uit het Belgische kamp. Maar door het gevaarlijke precedent dat de zaak-Balogun schept, liet ook de internationale pers het schandaal niet lang liggen.

Bij FOX Sports verplaatst Thierry Henry zich in de situatie van de Rode Duivels: "Dit is nieuws dat België pas op het allerlaatste moment te horen krijgt. Dat kan hen mentaal raken. Je bereidt je voor op een match en plots moet alles omgegooid worden. Natuurlijk heeft dat een impact."

Bij ITV gaat Gary Neville nog een stap verder: "Dit is op elk niveau schandalig. Wat mij het meest stoort, is dat er een systeem zou moeten bestaan om foute beslissingen terug te draaien. Maar dat is er niet. En nu beslist de FIFA, zonder waarschuwing, om iemand toch te laten spelen. In de plaats van België zou ik razend zijn. Ben ik verrast? Niet door dat clubje daar."

Een precedent voor toekomstige geschorste spelers?

Ian Wright haakt daarop in: "Schorsingen zijn er om tijdens het toernooi uitgevoerd te worden. We hebben het over integriteit, we hebben het over transparantie, maar als je kijkt naar wat er in dit toernooi al gebeurd is met bepaalde ploegen, is het beschamend hoe dingen kunnen verlopen. Zeker als het om een Amerikaanse speler gaat."

Uiteraard bleef het niet bij Engeland. In Italië zet de Gazzetta dello sport de deur wagenwijd open: "Zou dezelfde beslissing genomen zijn voor Lukaku? Balogun gratie verlenen gaat in tegen de principes van de sport. De beslissing van de FIFA gaat voorbij aan de logica en vooral voorbij aan rechtvaardigheid en respect voor de regels."

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"Dit is een veel te gevaarlijk precedent om geen controverse te veroorzaken. De reglementen zijn onaantastbaar en moeten dat ook blijven. Je verandert de regels niet onderweg, je maakt geen uitzonderingen, zelfs niet als een juridische achterpoort dat mogelijk maakt", vervolgt de krant.

De voetbalwereld in de war

Journalist Tancredi Palmeri kan het niet geloven: "Nooit eerder in de geschiedenis van het WK is een regel zo brutaal met de voeten getreden. Ik heb altijd bewondering gehad voor de wil van de Verenigde Staten om zo ver mogelijk te raken, maar niet op deze manier. Ik betreur het. Er is nooit een vergelijkbaar precedent geweest. Het reglement veranderen tijdens de competitie, en dan nog in de belangrijkste competitie ter wereld! Alleen maar om de Verenigde Staten te bevoordelen."

In Spanje ziet AS er een bijzonder gevaarlijk precedent in: "Of Trump nu wel of niet tussenbeide kwam, feit is dat deze beslissing de verhoudingen in dit soort toernooien zal veranderen. Ze opent de deur naar een situatie waarin verschillende comités, beroepsprocedures en video-analyses zwaarder zouden doorwegen dan de beslissingen van de scheidsrechters."

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