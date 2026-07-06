KBVB krijgt beslissing van beroepscomité FIFA en reageert scherp: "Alle verdere juridische stappen open"

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag officieel gereageerd op de beslissing van de FIFA om Folarin Balogun speelgerechtigd te verklaren voor de WK-achtste finale tegen de Verenigde Staten. De bond maakt duidelijk dat het dossier voor haar nog niet afgesloten is.

De KBVB bevestigt dat ze de beslissing van de FIFA-beroepscommissie heeft ontvangen. Die beslissing, ondertekend door commissielid Salman Al-Ansari, verklaart het Belgische dossier onontvankelijk en bevestigt de eerdere beslissing waardoor Balogun mag aantreden tegen de Rode Duivels.

Balogun mag spelen, beslissing blijft behouden

Toch plaatst de Belgische bond daar meteen grote vraagtekens bij. Volgens de KBVB heeft ze tot op heden nog steeds geen motivering van die beslissing ontvangen. Ook de documenten waar de bond al sinds het begin van de procedure om vraagt, zijn nog altijd niet bezorgd.

Het gaat daarbij onder meer om de volledige beslissing waarin Balogun speelgerechtigd wordt verklaard, de juridische motivering daarvan én het scheidsrechtersrapport. Volgens de KBVB is het uitblijven van die documenten "een schending van de FIFA-reglementen".

De Belgische voetbalbond heeft de Amerikaanse voetbalbond intussen ook officieel laten weten dat ze de speelgerechtigdheid van Balogun betwist als de spits op het officiële wedstrijdblad verschijnt. Daarmee houdt de KBVB alle verdere juridische stappen nadrukkelijk open.

Volledig statement van de KBVB

"De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de beslissing ontvangen van de Beroepscommissie van de FIFA, ondertekend door commissielid de heer Salman Al-Ansari. Daarin wordt het dossier van de KBVB onontvankelijk verklaard en wordt de eerdere beslissing bevestigd waardoor de Amerikaanse speler Folarin Balogun speelgerechtigd is.



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Tot op heden heeft de KBVB echter nog steeds geen motivering van deze beslissing ontvangen. Evenmin heeft de bond de informatie gekregen waar zij sinds de start van deze procedure om heeft gevraagd, met name een kopie van de beslissing en de motivering waarin de speler speelgerechtigd wordt verklaard, evenals het scheidsrechtersrapport. Dat is een schending van de FIFA-reglementen.

De KBVB heeft de Amerikaanse voetbalbond ervan op de hoogte gebracht dat zij de speelgerechtigdheid van de speler betwist indien hij op het officiële wedstrijdblad wordt opgenomen. Daarmee houdt de KBVB alle verdere juridische stappen open."