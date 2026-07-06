Haaland reageert en wil Noors sprookje laten voortduren: "We zijn één van de beste teams... ter wereld"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Haaland reageert en wil Noors sprookje laten voortduren: "We zijn één van de beste teams... ter wereld"
Foto: © photonews
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Waar eindigt het sprookje van Noorwegen? Met Erling Braut Haaland hebben de Noren alvast een wapen in de rangen waar iedere tegenstander schrik van heeft. De ster van Manchester City reageert na de overwinning tegen Brazilië.

Noorwegen heeft afgelopen nacht Brazilië naar huis gestuurd. Na negentig minuten wees het scorebord 1-2 aan in het voordeel van de Noren.

Getekend, Erling Braut Haaland. De sterspeler van Manchester City tekende voor beide Noorse doelpunten. Al moet het gezegd dat doelman Orjan Nyland ook een cruciale rol speelde in de kwalificatie.

Noorwegen is één van de beste teams van Europa en misschien wel ter wereld

Erling Braut Haaland

"We hebben vandaag op een fantastische manier gespeeld", glimlacht Haaland. "Wat ik wil zeggen tegen de Noren die feestvieren op straat? Dat ik graag ook mee zou vieren op straat." (lacht)

Noorwegen ontpopt zich steeds meer tot één van de uitdagers van de topfavorieten. "We zijn één van de beste teams van Europa", windt Haaland er geen doekjes om. "En misschien wel één van de beste teams ter wereld."

Volgende opdracht: Engeland

"Ik droomde ervan om Noorwegen naar het WK te brengen", besluit Haaland. "Maar ik moet eerlijk zijn: ik had nooit verwacht dat we Brazilië zouden kloppen. Ik heb me vergist. Niets is onmogelijk."

Ook een wereldtitel niet? In de kwartfinale nemen de Noren het op tegen Engeland. We hebben zo'n voorgevoel dat Haaland in die wedstrijd extra gemotiveerd zal zijn om het sprookje van Noorwegen nog iets langer te laten duren.

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