Peter Vandenbempt haalt uit naar FIFA en Gianni Infantino: "Zo ver zijn we dus al ..."

De voetbalwereld staat op zijn kop. De FIFA maakte de schorsing van VS-spits Folarin Balogun uit het niets ongedaan en dat zorgde voor ongeloof bij fans en waarnemers. Peter Vandenbempt reageert scherp.

Balogun kreeg in de achtste finale tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart en leek de wedstrijd tegen de Rode Duivels dus te moeten gaan missen. Maar de FIFA maakte die beslissing in allerijl ongedaan door zich te beroepen op artikel 27 van het FIFA-tuchtboek.

Volgens dat artikel kan de Disciplinaire Commissie van de FIFA een schorsing voorlopig opheffen. De voorwaarde is dat de speler in kwestie tijdens een bepaalde periode geen nieuwe overtreding van een vergelijkbare ernst begaat. Als hij dat wel doet, dan kan die opheffing ongedaan gemaakt worden. Op die manier kan Balogun dus wel aantreden tegen de Belgen.

Ongeloof en verwarring alom

Donald Trump zou volgens The New York Times telefonisch contact gehad hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino en zou dus aan de basis gelegen hebben van de zaak. De Amerikaanse president toonde zich achteraf tevreden op social media-netwerk 'Truth Social'.

De Belgische voetbalbond kwam meteen met een duidelijk statement waarin ze haar verontwaardiging uitte en tekende intussen beroep aan. De FIFA stelde een arbiter aan in de zaak en die moet zich (snel) uitspreken in het dossier. Kortom: verwarring alom.

Vandenbempt is duidelijk

De internationale pers reageerde scherp en ook Peter Vandenbempt is duidelijk in zijn bewoordingen. "Kijk, dit manoeuvre past volledig bij het beeld dat ik heb van de FIFA als organisatie en zijn grote leider Gianni Infantino. Het is iemand zonder moreel en ethisch besef, die lak heeft aan elke vorm van sportiviteit", vertelt de commentator bij Sporza.



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"Tijdens dit toernooi stelt hij zich maar één vraag: hoe kan de wereldbeker op de commercieel meest gunstige manier verlopen? En hoe kan ik die andere grote leider, Donald Trump, niet voor het hoofd stoten. Indien nodig worden de eigen regels daar zelfs voor verkracht. Net zoals bij die FIFA Peace Prize."

Slag in het gezicht

"In principe moet je daar onvoorstelbaar boos van worden. Het is een slag in het gezicht van de internationale voetbalgemeenschap, een middelvinger naar alle landen die ooit een vergelijkbare situatie meemaakten. Dat het gastland nu geholpen wordt met zijn belangrijkste speler... Ik herhaal dat ik niet verrast ben. Zo ver zijn we dus al."