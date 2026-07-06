Braziliaanse voetballegende onverbiddelijk: "Ancelotti is door het ijs gezakt"

Voor Brazilië zit het WK erop. De Goddelijke Kanaries verloren gisteren met 1-2 van een sterk Noorwegen - of Erling Haaland - en zullen ook in 2026 geen zesde ster mogen bijschrijven. Voormalig topspits Ronaldo Nazário duidt bondscoach Carlo Ancelotti aan als schuldige.

Brazilië trok na de zege tegen Japan met vertrouwen naar de clash met Noorwegen. Maar ook de Noren hadden het goede gevoel al te pakken gekregen op dit WK. Het leverde een aangename pot voetbal op met Erling Haaland als grote ster.

Haaland maakte het verschil

De sterke spits van Manchester City maakte na de pauze het verschil met een welgemikte kopbal en een grondscherend schot. Met twee goals knikkerde hij Brazilië uit het toernooi. Een penaltygoal van Neymar mocht niet baten. Het is een klap die hard aankomt bij de Zuid-Amerikanen, die maar niet uit hun dipje lijken te raken op de voorbije WK's.

Ronaldo Nazário, de man die Brazilië in 2002 de wereldtitel schonk, nam achteraf geen blad voor de mond. "Ik moet eerlijk zijn: ik denk dat deze uitschakeling te wijten is aan de beslissingen die op de bank zijn genomen", wordt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws.

🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti confirms he will NOT leave Brazil job: “We must continue to work and improve, and find new ideas. I believe that 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐥𝐨𝐬𝐬 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝, but the beginning of a new cycle”. pic.twitter.com/6mXLG4LMYd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Ancelotti maakte te veel fouten

"Carlo Ancelotti is een van de beste coaches uit de geschiedenis van het voetbal, maar vanavond heeft hij te veel fouten gemaakt." Endrick had volgens Ronaldo meer moeten spelen. "Elke keer als hij speeltijd kreeg, bracht hij energie, agressiviteit en onvoorspelbaarheid mee. Toch zat hij het grootste deel van het WK op de bank. Dat begrijp ik niet."





Sinds hun wereldtitel in 2002 speelden de Brazilianen geen enkele finale meer. In zowel 2006 als 2010 waren de kwartfinales het eindstation. In 2014 - in eigen land - schopten ze het tot in de halve finales, maar werden ze uitgeschakeld na een 7-1-pandoering van latere wereldkampioen Duitsland.

Nieuw tijdperk

In 2018 en 2022 eindigde het verhaal opnieuw in de kwartfinales, terwijl dit jaar de achtste finales het eindpunt zijn. Een nieuw dieptepunt. Na het afscheid van Neymar van de nationale ploeg gaan de Brazilianen noodgedwongen een nieuw tijdperk in. Maar op hun zesde ster is het voorlopig nog even wachten.