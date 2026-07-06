Mbappé, Olise, Haaland, Messi ... Beslist het WK dit jaar over de Ballon d’Or?

De strijd om de Ballon d'Or van 2026 zou weleens beslist kunnen worden tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Mbappé, Messi, Haaland en andere kanshebbers schitteren, maar alles lijkt af te hangen van het vervolg van het toernooi.

Met de kwartfinales van het WK 2026 in zicht duikt één vraag steeds vaker op: wordt de Ballon d’Or daar beslist? Elk groot toernooi schudt de kaarten door elkaar en deze editie vormt daar geen uitzondering op.

De favorieten houden elkaar binnen schot, leveren de ene na de andere topprestatie en weten dat een uitzonderlijk parcours zwaar kan doorwegen. De strijd ligt meer open dan ooit tevoren.

Momenteel zijn er meerdere favorieten

Kylian Mbappé, Lionel Messi en Erling Haaland voeren de topschutterstand aan met elk zeven doelpunten. Achter hen kloppen andere kanshebbers op de deur.

Michael Olise maakt indruk met zijn vijf assists en bevestigt dat hij niet alleen een spelverdeler is, maar ook een speler die wedstrijden kan beslissen. Ousmane Dembélé, de huidige Ballon d’Or, zit dankzij zijn vier doelpunten ook volop in de race. Iedereen probeert op zijn eigen manier het verschil te maken.

Belangrijke wedstrijden

Het verdere verloop van het toernooi zou alles kunnen veranderen. Het Argentinië van Messi neemt het in de achtste finale op tegen Egypte en het Frankrijk van Mbappé speelt in de kwartfinales tegen Marokko. Erling Haaland en Noorwegen spelen dan weer tegen Engeland.



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Een vroegtijdige uitschakeling kan kostbare punten kosten in de race om de Ballon d’Or, terwijl een stunt tegen een grote favoriet een blijvende indruk kan achterlaten. In dit soort toernooien telt elke wedstrijd net iets meer dan de vorige.

Enkele voorbeelden uit de geschiedenis

De geschiedenis leert ons dat het WK de Ballon d'Or-verkiezing kan doen kantelen. In 2023 won Lionel Messi zijn achtste trofee nadat hij Argentinië naar de wereldtitel had geloodst. De Vlo kende toen echter een minder indrukwekkend clubseizoen dan dat van Erling Haaland, die met Manchester City een historische treble had neergezet.

In 2006 werd Fabio Cannavaro bekroond na zijn geweldige WK met Italië, terwijl velen dachten dat Thierry Henry zou winnen. In 2002 zette Ronaldo de verhoudingen op zijn kop dankzij zijn acht doelpunten in totaal en zijn twee treffers in de finale, ondanks een zeer bescheiden clubseizoen na zijn terugkeer van een blessure.

​Modrić: WK-finalist én Champions League-winnaar

Maar het WK is niet alles. Luka Modrić is daar het perfecte voorbeeld van. In 2018 had de Kroaat de wereld versteld doen staan door zijn land naar de WK-finale te loodsen, maar hij had net ook een uitzonderlijk clubseizoen achter de rug met de eindzege in de Champions League met Real Madrid.

Het is vaak de combinatie van een geweldig clubseizoen én een succesvol internationaal toernooi die het verschil maakt. De prestaties van de komende weken kunnen zwaar doorwegen, maar zullen uitzonderlijk moeten zijn om de kandidaten die een goed jaar achter de rug hebben van elkaar te scheiden.