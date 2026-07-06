Belgische voetbalbond legt hallucinante details op tafel in dossier Balogun

De zaak rond spits Foralin Balogun blijft de voetbalwereld beheersen. De Belgische voetbalbond kwam na de beslissing van de FIFA om de schorsing van de spits op te heffen al met een statement en stuurde nu een tweede communiqué de wereld in. De bond heeft nog niets gehoord van de FIFA.

In het eerste statement gaf de KBVB uiting aan zijn verbazing over het feit dat Balogun na zijn rode kaart in de achtste finales alsnog speelgerechtigd is voor de clash met de Duivels. De bond haalde artikel 66.4 aan van het tuchtboek van de FIFA, waarin staat dat "een rode kaart (uitsluiting) automatisch een schorsing inhoudt voor de volgende wedstrijd".

Inhoudelijke informatie werd niet verstrekt

In het nieuwe statement op de website van de bond bevestigt de KBVB het beroep tegen de beslissing over Balogun en geeft het details over de gang van zaken in de zaak. Opvallend: de bond heeft nog niets gehoord van de FIFA, en dat terwijl de tijd toch dringt.

"Nadat de KBVB via de media kennis had genomen van de beslissing van de FIFA om de automatische schorsing van speler Folarin Balogun op te heffen, richtte zij een schrijven aan de FIFA met het verzoek om een afschrift van die beslissing, een toelichting bij de gevolgde procedure en een verduidelijking van haar standpunt met betrekking tot de toepasselijke reglementen te bekomen", lezen we.

"Als enige reactie ontving de KBVB een brief van de FIFA waarin werd meegedeeld dat deze correspondentie als een beroep werd beschouwd, dat een arbiter was aangesteld en dat de KBVB slechts enkele uren de tijd kreeg om dat beroep te vervolledigen. Enige inhoudelijke informatie werd daarbij niet verstrekt."

Speelgerechtigdheid formeel betwisten

"Nochtans bepalen de eigen reglementen van de FIFA dat een beroep slechts ontvankelijk kan zijn wanneer de met redenen omklede beslissing vooraf aan de appellant is meegedeeld. Terwijl de KBVB louter om legitieme toelichting vroeg, heeft de FIFA deze vraag zelf omgezet in een beroep om vervolgens onmiddellijk te verzekeren dat dit beroep onontvankelijk zou worden verklaard. Tegelijkertijd weigerde de FIFA in te gaan op de volkomen legitieme informatieverzoeken van de KBVB."



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De bond geeft ook aan dat de presentatie tijdens de wedstrijdcoördinatievergadering met opzet aangepast werd en dat het gedeelte over de automatische schorsing van spelers verwijderd werd.

"Op dit ogenblik heeft de KBVB nog steeds geen beslissing of enige toelichting van de FIFA ontvangen met betrekking tot deze zaak. Zij ziet zich dan ook genoodzaakt de speelgerechtigdheid van de betrokken speler voor de komende wedstrijd formeel te betwisten."

De bond maakt zich ernstige zorgen

De KBVB geeft aan zich ernstige zorgen te maken en zegt zich te blijven inzetten "voor de verdediging van de fundamentele beginselen van ethiek, eerlijke competitie en de belangen van het voetbal in zijn geheel". Het volledige statement van de Belgische voetbalbond kunt u hier lezen.