'Arne Slot maakt kans op schitterende nieuwe uitdaging'

Liverpool bedankte Arne Slot niet zo lang geleden voor bewezen diensten. De Nederlander kon na een uitstekend eerste seizoen op Anfield niet bevestigen in zijn tweede seizoen. Ondertussen wordt Slot gelinkt aan een heel mooie nieuwe uitdaging.

Slot werd in 2024 met veel toeters en bellen voorgesteld als de nieuwe coach van Liverpool. Hij maakte de overstap van Feyenoord, waar hij de Nederlandse titel en beker op zak had gestoken. Hij werd gezien als de ideale opvolger van Jürgen Klopp en leek die verwachtingen aanvankelijk ook in te lossen.

Geen goed tweede seizoen

Slot pakte in zijn eerste seizoen meteen de titel met de Reds, maar kon die goede lijn niet doortrekken in zijn tweede seizoen. Hij loodste Liverpool na een wisselvallige campagne naar de vijfde plek in de Premier League.

Dat teleurstellende resultaat en het vaak tegenvallende spelpeil werden hem fataal. Slot werd aan de deur gezet en vervangen door de Spanjaard Andoni Iraola (ex-Bournemouth). Hij stond uiteindelijk 113 duels aan het roer bij Liverpool en pakte daarin gemiddeld 1,91 punten per wedstrijd.

Slot als bondscoach?

Slot moet dus uitkijken naar een nieuwe uitdaging. Volgens journalist Florian Plettenberg (Sky Sports) is de ex-coach van Feyenoord nu een van de kandidaten om bondscoach van Nederland te worden. Slot zou op de shortlist staan van de Nederlandse bond, waarmee er al verkennende gesprekken plaatsvonden.

🚨🆕 Understand Arne Slot is one of the candidates to become the new Netherlands head coach following Ronald Koeman’s resignation.



Other candidates are also being considered, but Slot is on the shortlist.



Initial talks have already taken place. @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/BMl5sxP3xG



— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 6, 2026

Nederland moet doorpakken

Oranje is na het tegenvallende WK op zoek naar een nieuwe coach. Dat toernooi werd de zwanenzang van Ronald Koeman, die sinds begin 2023 aan het roer stond bij onze noordburen.

Na de uitschakeling in de achtste finales tegen Marokko - na strafschoppen - stapte Koeman op. Hij stond uiteindelijk 44 keer langs de zijlijn bij Oranje, na een eerdere passage van 2018 tot 2020.

Slot heeft al het een en ander bewezen op clubniveau, maar coachte nog nooit een land. Het is niet duidelijk of hij zelf iets ziet in een rol als bondscoach. Bij Nederland moeten ze na een teleurstellend WK alvast doorpakken. Slot was eerder als T1 al aan de slag bij SC Cambuur en AZ.