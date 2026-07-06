Deze Rode Duivels moeten het verschil maken tegen de VS: "Wat hij voor België betekend heeft ..."

De Rode Duivels staan voor een pittige opdracht tegen de VS. Ons land zal het moeten opnemen tegen de elf Amerikanen op het veld, maar ook tegen een uitzinnig thuispubliek. Met de zaak Balogun op de achtergrond moeten Romelu Lukaku en Youri Tielemans hun ploeg bij de hand nemen.

De Rode Duivels worstelden zich door de groepsfase na gelijke spelen tegen Egypte (1-1) en Iran (0-0). Dankzij de ruime zege tegen Nieuw-Zeeland (1-5) werden we uiteindelijk nog groepswinnaar. Romelu Lukaku was belangrijk door tegen de Egyptenaren de gelijkmaker (een owngoal) af te dwingen. Tegen de All Whites scoorde hij als invaller en gaf hij een assist.

Lukaku en Tielemans

Big Rom zou die lijn doortrekken tegen Senegal. Ook in die wedstrijd begon hij op de bank, maar had hij als invaller een grote impact. Zijn aansluitingstreffer luidde de ongeziene remontada in van de Duivels en bracht het geloof terug bij onze landgenoten.

Lukaku blijft ook op zijn 33e een sleutelrol vertolken in de nationale ploeg. Na een seizoen waarin hij maar niet verlost raakte van blessurezorgen, staat hij er op het WK. Dat kan ook gezegd worden van Youri Tielemans. De middenvelder van Aston Villa deelde in de malaise in de groepsfase, maar nam tegen Senegal zijn verantwoordelijkheid.

🇧🇪🎖️ Youri Tielemans has been named 𝗠𝗔𝗡 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 for the Belgium-Senegal match. pic.twitter.com/MflH54eQi0 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 1, 2026

Sacha Kljestan spreekt

Tielemans ging voorop in de strijd en kopte de gelijkmaker tegen de netten. In de verlengingen dwong hij de beslissende penalty af en zette hij die zelf schitterend om. Het was een prestatie die bij een aanvoerder hoort.



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Sacha Kljestan heeft als ex-speler van Anderlecht mooie herinneringen aan het Belgische duo. "Romelu en Youri", zegt de WK-analist van FOX Sports bij Sporza. "Ze waren tieners toen ik ze leerde kennen en nu zijn ze twee spelers die deel uitmaken van de geschiedenis van het Belgische voetbal. Ik ben trots op het parcours dat ze allebei hebben afgelegd."

Waanzinnig wat Lukaku betekend heeft

"Ik heb nog regelmatig contact met hen", verklapt Kljestan, die Tielemans zag schitteren tegen Senegal. "Youri heb ik meteen een berichtje gestuurd na zijn winnende penalty tegen Senegal, een iconisch moment. Ik zei dat ik hem het beste wens voor de volgende match. 'Ik weet dat je me niet écht het beste wenst', antwoordde hij met een knipoog."

Ook over Lukaku vertelde Kljestan niets dan goed. "En Romelu zal ik ook nog wel een berichtje met succeswensen sturen voor de wedstrijd. Het is waanzinnig wat hij de voorbije jaren voor België betekend heeft, ondanks de kritiek die hij soms kreeg."Spreken met de voeten

Lukaku lijkt de kritiek gewoon van zich af te laten glijden. Hij blijft doen waar hij goed in is: scoren. De spits zit aan 92 goals in 130 caps voor ons land en is daarmee afgetekend de topschutter aller tijden van de Rode Duivels. Tielemans heeft dan weer duidelijk stappen gezet bij de nationale elf. Hij is op dit toernooi uitgroeid tot een echte kapitein en laat zich steeds meer gelden, op én naast het veld.

Iedereen heeft het in de aanloop naar de wedstrijd tussen de VS en België alleen maar over Folarin Balogun. Die scoorde al drie goals op dit WK en liet al mooie dingen zien. Maar tegen de legacy van Lukaku kan hij niet op. Big Rom bekijkt het vanop afstand, net als Tielemans. Zij spreken liever met de voeten. Go Belgium!