Deze Rode Duivels moeten het verschil maken tegen de VS: "Wat hij voor België betekend heeft ..."

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Deze Rode Duivels moeten het verschil maken tegen de VS: "Wat hij voor België betekend heeft ..."
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels staan voor een pittige opdracht tegen de VS. Ons land zal het moeten opnemen tegen de elf Amerikanen op het veld, maar ook tegen een uitzinnig thuispubliek. Met de zaak Balogun op de achtergrond moeten Romelu Lukaku en Youri Tielemans hun ploeg bij de hand nemen.

De Rode Duivels worstelden zich door de groepsfase na gelijke spelen tegen Egypte (1-1) en Iran (0-0). Dankzij de ruime zege tegen Nieuw-Zeeland (1-5) werden we uiteindelijk nog groepswinnaar. Romelu Lukaku was belangrijk door tegen de Egyptenaren de gelijkmaker (een owngoal) af te dwingen. Tegen de All Whites scoorde hij als invaller en gaf hij een assist.

Lukaku en Tielemans

Big Rom zou die lijn doortrekken tegen Senegal. Ook in die wedstrijd begon hij op de bank, maar had hij als invaller een grote impact. Zijn aansluitingstreffer luidde de ongeziene remontada in van de Duivels en bracht het geloof terug bij onze landgenoten.

Lukaku blijft ook op zijn 33e een sleutelrol vertolken in de nationale ploeg. Na een seizoen waarin hij maar niet verlost raakte van blessurezorgen, staat hij er op het WK. Dat kan ook gezegd worden van Youri Tielemans. De middenvelder van Aston Villa deelde in de malaise in de groepsfase, maar nam tegen Senegal zijn verantwoordelijkheid.

Sacha Kljestan spreekt

Tielemans ging voorop in de strijd en kopte de gelijkmaker tegen de netten. In de verlengingen dwong hij de beslissende penalty af en zette hij die zelf schitterend om. Het was een prestatie die bij een aanvoerder hoort.

Lees ook... Zaak Balogun ontploft in het gezicht van de Amerikanen: "Dát speelt in het voordeel van de Rode Duivels"

Sacha Kljestan heeft als ex-speler van Anderlecht mooie herinneringen aan het Belgische duo. "Romelu en Youri", zegt de WK-analist van FOX Sports bij Sporza. "Ze waren tieners toen ik ze leerde kennen en nu zijn ze twee spelers die deel uitmaken van de geschiedenis van het Belgische voetbal. Ik ben trots op het parcours dat ze allebei hebben afgelegd."

Waanzinnig wat Lukaku betekend heeft

"Ik heb nog regelmatig contact met hen", verklapt Kljestan, die Tielemans zag schitteren tegen Senegal. "Youri heb ik meteen een berichtje gestuurd na zijn winnende penalty tegen Senegal, een iconisch moment. Ik zei dat ik hem het beste wens voor de volgende match. 'Ik weet dat je me niet écht het beste wenst', antwoordde hij met een knipoog."

Ook over Lukaku vertelde Kljestan niets dan goed. "En Romelu zal ik ook nog wel een berichtje met succeswensen sturen voor de wedstrijd. Het is waanzinnig wat hij de voorbije jaren voor België betekend heeft, ondanks de kritiek die hij soms kreeg."

Spreken met de voeten

Lukaku lijkt de kritiek gewoon van zich af te laten glijden. Hij blijft doen waar hij goed in is: scoren. De spits zit aan 92 goals in 130 caps voor ons land en is daarmee afgetekend de topschutter aller tijden van de Rode Duivels. Tielemans heeft dan weer duidelijk stappen gezet bij de nationale elf. Hij is op dit toernooi uitgroeid tot een echte kapitein en laat zich steeds meer gelden, op én naast het veld.

Iedereen heeft het in de aanloop naar de wedstrijd tussen de VS en België alleen maar over Folarin Balogun. Die scoorde al drie goals op dit WK en liet al mooie dingen zien. Maar tegen de legacy van Lukaku kan hij niet op. Big Rom bekijkt het vanop afstand, net als Tielemans. Zij spreken liever met de voeten. Go Belgium!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Verenigde Staten - België live op Voetbalkrant.com vanaf 02:00 (07/07).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Verenigde Staten
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Zaak Balogun ontploft in het gezicht van de Amerikanen: "Dát speelt in het voordeel van de Rode Duivels"

Zaak Balogun ontploft in het gezicht van de Amerikanen: "Dát speelt in het voordeel van de Rode Duivels"

16:30
1
Belgische voetbalbond legt hallucinante details op tafel in dossier Balogun

Belgische voetbalbond legt hallucinante details op tafel in dossier Balogun

16:00
4
Amerikaanse ambassadeur zéér duidelijk over mogelijke inmenging van Trump in zaak Balogun

Amerikaanse ambassadeur zéér duidelijk over mogelijke inmenging van Trump in zaak Balogun

14:50
15
Peter Vandenbempt haalt uit naar FIFA en Gianni Infantino: "Zo ver zijn we dus al ..."

Peter Vandenbempt haalt uit naar FIFA en Gianni Infantino: "Zo ver zijn we dus al ..."

13:30
10
Trump mikpunt van spot, ook bondscoach Noorwegen roert zich

Trump mikpunt van spot, ook bondscoach Noorwegen roert zich

11:00
2
FIFA antwoordt België... en legt ultimatum op

FIFA antwoordt België... en legt ultimatum op

10:30
16
Internationale pers is zeer duidelijk over de 'Balogun-affaire'

Internationale pers is zeer duidelijk over de 'Balogun-affaire'

09:30
14
Stinkt het zaakje? FIFA verwijdert plots slide uit presentatie Rode Duivels

Stinkt het zaakje? FIFA verwijdert plots slide uit presentatie Rode Duivels

08:30
8
Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen VS

Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen VS

08:00
7
OFFICIEEL: KV Mechelen incasseert jackpot voor middenvelder

OFFICIEEL: KV Mechelen incasseert jackpot voor middenvelder

15:30
9
Mbappé, Olise, Haaland, Messi ... Beslist het WK dit jaar over de Ballon d’Or?

Mbappé, Olise, Haaland, Messi ... Beslist het WK dit jaar over de Ballon d’Or?

14:40
1
Pochettino met hallucinant betoog over Balogun: "99,99 procent zal dit terecht vinden"

Pochettino met hallucinant betoog over Balogun: "99,99 procent zal dit terecht vinden"

23:14
23
WK-LIVE 5/7: Ronaldo kondigt afscheid aan

WK-LIVE 5/7: Ronaldo kondigt afscheid aan

23:18
Internationale pers spreekt schande over beslissing: "Hoe was jullie ochtend?"

Internationale pers spreekt schande over beslissing: "Hoe was jullie ochtend?"

22:46
3
Analisten in België én Nederland duidelijk: "Een schande is het zeker"

Analisten in België én Nederland duidelijk: "Een schande is het zeker"

23:00
Rudi Garcia sneert naar FIFA: "Ik wist niet dat 5 juli de nieuwe 1 april was"

Rudi Garcia sneert naar FIFA: "Ik wist niet dat 5 juli de nieuwe 1 april was"

22:20
3
Waarom Jérémy Doku zijn WK aan het verknallen is

Waarom Jérémy Doku zijn WK aan het verknallen is

11:30
4
WK-LIVE 6/7: voetbalbond prikt naar FIFA met subtiele socialemediapost

WK-LIVE 6/7: voetbalbond prikt naar FIFA met subtiele socialemediapost

13:36
Belgische Voetbalbond woedend na beslissing over Balogun: statement van KBVB héél duidelijk

Belgische Voetbalbond woedend na beslissing over Balogun: statement van KBVB héél duidelijk

21:20
35
'1-voudige Rode Duivel mag dromen van transfer naar Premier League'

'1-voudige Rode Duivel mag dromen van transfer naar Premier League'

13:00
1
Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie

Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie

12:30
19
Schandaal? Trump stuurt wel érg opvallend bericht de wereld in

Schandaal? Trump stuurt wel érg opvallend bericht de wereld in

21:00
18
FIFA laat Balogun toch spelen

FIFA laat Balogun toch spelen

20:00
84
Inter of Tottenham? 'Nieuwe enorme wending in dossier Union SG'

Inter of Tottenham? 'Nieuwe enorme wending in dossier Union SG'

12:00
7
Enorm risico voor VS als KBVB naar het TAS trekt in zaak Balogun

Enorm risico voor VS als KBVB naar het TAS trekt in zaak Balogun

01:37
46
'RSC Anderlecht zet stevige stap richting interessant koopje'

'RSC Anderlecht zet stevige stap richting interessant koopje'

10:00
2
Supporters Antwerp zijn het helemaal beu

Supporters Antwerp zijn het helemaal beu

09:00
10
Waanzinnige statistiek van Brazilië tegen Europese teams, ook Engeland door

Waanzinnige statistiek van Brazilië tegen Europese teams, ook Engeland door

07:20
2
'Jeugdproduct Club Brugge levert Mechelen miljoenen op'

'Jeugdproduct Club Brugge levert Mechelen miljoenen op'

07:40
1
Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront"

Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront"

05/07
9
'Stormloop op sterkhouder, jackpot wordt alleen maar groter voor Club Brugge'

'Stormloop op sterkhouder, jackpot wordt alleen maar groter voor Club Brugge'

07:00
Amerikanen bezorgen Rode Duivels stevige realitycheck: "Dat telt nu niet"

Amerikanen bezorgen Rode Duivels stevige realitycheck: "Dat telt nu niet"

05/07
Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek

Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek

05/07
2
Rode Duivels op zoek naar geschiedenis, maar deze 11 doen het

Rode Duivels op zoek naar geschiedenis, maar deze 11 doen het

21:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer

20:30
Genoemd bij Anderlecht, maar nu verantwoordelijke bij Engelse traditieclub

Genoemd bij Anderlecht, maar nu verantwoordelijke bij Engelse traditieclub

20:30

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/8 Finales
Canada Canada 0-3 Marokko Marokko
Paraguay Paraguay 0-1 Frankrijk Frankrijk
Brazilië Brazilië 1-2 Noorwegen Noorwegen
Mexico Mexico 2-3 Engeland Engeland
Portugal Portugal 21:00 Spanje Spanje
Verenigde Staten Verenigde Staten 07/07 België België
Argentinië Argentinië 07/07 Egypte Egypte
Zwitserland Zwitserland 07/07 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

GoalZilla GoalZilla over Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Zaak Balogun ontploft in het gezicht van de Amerikanen: "Dát speelt in het voordeel van de Rode Duivels" Geert66 Geert66 over Belgische voetbalbond legt hallucinante details op tafel in dossier Balogun Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Amerikaanse ambassadeur zéér duidelijk over mogelijke inmenging van Trump in zaak Balogun Noenkel Fik Noenkel Fik over Peter Vandenbempt haalt uit naar FIFA en Gianni Infantino: "Zo ver zijn we dus al ..." William Wallace William Wallace over FIFA antwoordt België... en legt ultimatum op bink bink over Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie Stigo12 Stigo12 over Mbappé, Olise, Haaland, Messi ... Beslist het WK dit jaar over de Ballon d’Or? Union 60 Union 60 over L’UEFA critique vivement la décision de la FIFA dans l’affaire Balogun : “Une ligne rouge a été franchie” roodwit1880 roodwit1880 over Pochettino dolblij met opheffing schorsing Balogun: "99,99 procent zal dit terecht vinden" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved