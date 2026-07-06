Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen VS

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen VS
Foto: © photonews
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Deze maandag (lokale tijd, in de nacht van maandag op dinsdag Belgische tijd) nemen de Rode Duivels het op tegen het gastland van het WK 2026: de Verenigde Staten. Een duel dat bijzonder spannend belooft te worden. Dit is onze basiself.

Wat gaat Rudi Garcia doen voor deze VS-België? De bondscoach liet de twijfel over zijn basiselftal bestaan en suggereerde dat hij "dezelfde elf als tegen Senegal" zou kunnen brengen of zou kunnen wijzigen – een dooddoener die we wel vaker van hem horen. Toch zouden we verbaasd zijn als dezelfde elf starten, gezien de gebreken die we zagen tegen de Leeuwen van Teranga.

Voor Thibaut Courtois zullen er waarschijnlijk geen wijzigingen zijn... al denken wij dat de snelheid van Nathan Ngoy in zo’n match Brandon Mechele moet komen ondersteunen, die het lastig had tegen Senegal. Spijtig genoeg zou dat ten koste gaan van Arthur Theate, die individueel een betere match speelde dan Mechele in de 1/16e finales.

Doku op de bank, Lukebakio in de basis

Maxim De Cuyper en Timothy Castagne lijken zekerheden. Vóór De Cuyper, op zijn flank, zit misschien de grootste verrassing: volgens ons zal Jeremy Doku niet starten en moet hij links zijn plaats afstaan aan Leandro Trossard. Aan de rechterkant krijgt Dodi Lukebakio een basisplaats.

En wat met het middenveld? Kevin De Bruyne, ondanks zijn wissel in de 55e minuut tegen Senegal, zal niet op de bank belanden. Maar er moet wel iets veranderen om het weerwerk op het middenveld te verbeteren. Hans Vanaken zou daarvan het slachtoffer worden, ten voordele van Nicolas Raskin, als het van ons afhangt.

Tot slot, voorin, kunnen we ons moeilijk voorstellen dat Rudi Garcia Charles De Ketelaere eruit haalt; hij verdedigt hem al weken met hand en tand. Maar om te profiteren van de onvermijdelijke ruimtes die de Amerikaanse defensie laat, lijkt één man de oplossing: Matias Fernandez-Pardo.

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De verwachte elf:

Courtois / De Cuyper - Mechele - Ngoy - Castagne / Raskin - De Bruyne - Tielemans / Trossard - De Ketelaere - Lukebakio

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